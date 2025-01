video suggerito

Perde portafogli con i soldi ricevuti in regalo per Natale, una donna lo trova e glielo riporta a casa Lo ha perso in una stazione della metropolitana, al suo interno i soldi ricevuti per Natale. Una donna lo ha trovato e lo ha riportato: “Grazie, è un miracolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Stava scendendo dalla metropolitana quando ha perso il portafogli, ma se ne è accorta soltanto una volta tornata a casa. Attimi di preoccupazione per una ragazza che si è accorta di aver perso il portafoglio. La ragazza si è immediatamente rivolta alla mamma, chiedendo aiuto.

Avevano appena iniziato a ripercorrere la strada di casa a piedi per vedere se fosse caduto mentre camminava, quando a pochi metri dal cancello è apparsa una macchina. Al suo interno una donna che stava cercando la giovane: "Ha trovato il portafogli di mia figlia alla stazione della metropolitana di Grotte Celoni. E ce lo ha addirittura riportato a casa – si legge in un post di un gruppo di quartiere – Volevo augurare alla Signora e a tutta la sua famiglia un sereno e prosperoso 2025. Con tutta la nostra gratitudine".

Perde il portafogli in metro: lo sconforto della giovane

A raccontare la vicenda, nel gruppo Facebook Quartiere Tor Bella Monaca, è stata la mamma della giovane, che ha dedicato qualche parola per ringraziare la donna e augurarle un buon anno nuovo. "È successo qualche giorno fa – ha raccontato la mamma della malcapitata a Fanpage.it – Poco prima dell'ultimo dell'anno. Mia figlia aveva perso il portafogli, stavamo provando a percorrere la strada per cercare di ritrovarlo, magari abbandonato in terra", ha spiegato.

"È stata una brutta mezz'ora, soprattutto per mia figlia, presa dallo sconforto – ha continuato la donna – All'interno del portafogli c'era una cospicua somma di denaro, che aveva ricevuto come regalo di Natale, oltre al bancomat e al documento di identità, fra l'altro rifatto da poco perché era stato smarrito".

Donna trova il portafoglio e lo riporta a casa: "Un miracolo"

Preoccupate per la perdita, le due hanno provato a fare ciò che si fa quando si perde qualcosa: "Abbiamo ripercorso la strada di casa a piedi e appena aperto il cancello è apparsa la macchina con una signora – ha spiegato ancora a Fanpage.it – Aveva il portafogli in mano, siamo stati tutti estremamente commossi, signora compresa", ha aggiunto. "All'interno del portafogli c'era tutto, era completamente intatto. Ci ha detto che lo aveva trovato alla stazione della metro di Grotte Celoni, ce lo ha restituito senza chiederci nulla in cambio. Le siamo grate, per noi è stato un vero miracolo", ha poi concluso.