Perde l’equilibrio e finisce sotto al tram: 58enne soccorso in codice rosso Paura per un 58enne investito da un tram a piazzale Prenestino. Soccorso e trasportato in ospedale con codice rosso, non rischia di morire.

A cura di Alessia Rabbai

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato trasportato in ospedale con codice rosso un uomo di cinquantotto anni, investito da un tram. L'incidente è avvenuto nella serata di martedì scorso 28 novembre in piazzale Prenestino a Roma. Il mezzo coinvolto fa parte della linea 514 di Atac, che copre il tragitto tra Gerani a Centocelle e piazza di Porta Maggiore, nel quadrante Est della Capitale. Secondo quanto ricostruito finora dagli agenti della polizia locale di Roma Capitale, che indagano sulla dinamica dell'accaduto l'uomo si trovava in strada verso le ore 20 all'altezza di piazzale Prenestino quando, per cause non note, ha perso l'equilibrio ed è caduto, proprio mentre stava transitando il tram.

L'uomo investito soccorso in codice rosso

Il conducente vedendolo per fortuna è riuscito a frenare in tempo, tanto da limitare il più possibile le conseguenze. È riuscito infatti a frenare, attutendo l'impatto. La scena è avvenuta davanti agli occhi dei passanti, che si sono fermati per capire cosa fosse successo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un uomo ferito nell'inicidente con un tram, sul posto è giunta un'ambulanza, che lo ha preso in carico e lo ha trasportato in codice rosso in ospedale.

Non rischia di morire

Giunto al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che sono intervenuti sull ferite riportate. Da quanto si apprende fortunatamente non rischia di morire. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del V gruppo Prenestino, che hanno eseguito gli accertamenti del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione su rotaie, con la tratta solitamente coperta dal tram che è stata temporaneamente limitata a Porta Maggiore, per agevolare i soccorsi e i rilievi. Terminate le verifiche, la circolazione è tornata alla normalità.