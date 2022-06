Perde il controllo dello scooter e si schianta contro un palo: morto il 61enne Roberto Moretto Per Roberto Moretto non c’è stato nulla da fare, è morto praticamente sul colpo dopo aver perso il controllo del suo scooter.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente nella notte tra sabato e domenica sulla strada Piscinara destra in direzione di Chiesuola, in provincia di Latina. Una persona di sessantuno anni, Roberto Moretto, è morta dopo aver perso il controllo dello scooter all'altezza del civico 38. La tragedia è avvenuta verso le due di notte: per Roberto, che ha sbattuto prima contro un palo dell'illuminazione e poi contro un altro palo della rete telefonica, non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorsi sono arrivati hanno tentato invano di rianimarlo, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma di Moretto è stata trasportata all'obitorio, il magistrato ha disposto che venga effettuata l'autopsia per accertare le cause esatte della morte. Dopodiché il corpo sarà restituito alla famiglia, che potrà così organizzare il funerale.

Il cordoglio degli amici di Roberto Moretto

La scomparsa di Roberto Moretto ha gettato nello sconforto amici, parenti e tutta la comunità, che lo conosceva e apprezzava. Negli anni passati aveva gestito una gioielleria a Borgo Sabotino, ed era presidente della squadra sportiva di Borgo Santa Maria. "Il Presidente Terracciano ed il Latina Calcio 1932 tutto, si stringe con affetto alla famiglia Moretto, per la dolorosa scomparsa di Roberto, già magazziniere della società, legatissimo al sodalizio sportivo nerazzurro e grande appassionato di calcio", scrive la società Latina Calcio su Facebook. "Persona e lavoratore straordinario", scrive un altro conoscente di Moretto, che lo ricorda come un uomo gentile ed educato. "Mancherai a tutti, che la terra ti sia lieve".