Perché le lunghe attese per la Metro B di Roma: nessun nuovo treno in arrivo e molti in revisione Le lunghe attese alle banchine delle stazioni della Metro B e B1, segnalate da tantissimi viaggiatori, diminuiranno soltanto a primavera inoltrata. Entro l'inizio del Giubileo sarà consegnato solo 1 dei 14 treni (12 per la linea B e 2 per la linea A) acquistati dal Campidoglio.

A cura di Enrico Tata

Le lunghe attese sulle banchine delle fermate della Metro B e B1 di Roma saranno un lontano ricordo. Ma non nell'immediato. Arriveranno nuovi treni, già acquistati, e rientreranno i molti che sono attualmente sotto revisione. Ma l'orizzonte è quello del Giubileo 2025.

Per il momento, quindi, i cittadini della Capitale dovranno rassegnarsi: i tempi di attesa non miglioreranno almeno fino a primavera inoltrata. Del resto, lo ha ammesso anche il direttore operativo di Atac, Paolo Carrillo, nel corso di una recente riunione della Commissione Trasporti presieduta dal consigliere del Pd Giovanni Zannola.

Le revisioni dei treni: ad oggi, in servizio solo 16 treni sulla Metro B

Come detto, molti treni sono sottoposti a revisione intermedia. "Se a questo sommiamo il fatto che l'arrivo dei nuovi treni è slittato in avanti, il risultato ottenuto è una criticità dal punto di vista del servizio. Il piano di manutenzione prevedeva inizialmente il rinnovo della flotta in coincidenza con i lavori sui treni. Questo non è accaduto", ha spiegato Carrillo.

Grazie a un accordo con i costruttori dei treni e Anfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, le scadenze sulla revisioni intermedie di alcuni treni sono state allungate e questo ha consentito, in parte, di mitigare il ritardo nell'arrivo dei nuovi treni.

Ad oggi, i treni disponibili e in servizio sulla linea B della metropolitana sono 16. L'obiettivo, ha spiegato Carrillo, "è di arrivare a 18/20 treni a maggio e arrivare a 21 treni alla fine del 2024". Il programma di revisione intermedia termina a metà del 2025 e, quindi, nell'anno del Giubileo l'obiettivo di Atac è quello di mettere in servizio sulla tratta 24/25 treni. Questo consentirà di abbassare i tempi di attesa nelle stazioni.

I nuovi treni già acquistati saranno in servizio soltanto nel 2025

In futuro, sarà ancora più decisivo l'arrivo dei nuovi treni, già acquistati e con un contratto siglato tra Roma Capitale e Hitachi. È previsto l'arrivo di 14 treni, 12 per la Metro B e 2 per la Metro A, che arriveranno entro la primavera del 2025, a Giubileo già in corso.

Come già annunciato dall'amministrazione Capitolina, l'impegno del costruttore è stato quello di consegnare il primo treno a dicembre 2024. Per l'ingresso in servizio, però, occorrerà aspettare qualche mese e quindi, si stima, il primo ingresso diventerà operativo nella primavera del 2025. In questo caso, la previsione è di avere dai 6 agli 8 treni già in servizio nel 2025.