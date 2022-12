Per Ispra il Lazio è la regione che esporta più rifiuti d’Italia. A Roma l’indifferenziata aumenta Dal rapporto Ispra sui rifiuti riferito al 2021 emerge come il Lazio sia la regione d’Italia che esporta più rifiuti. A Roma l’indifferenziata cresce del 4%.

A cura di Alessia Rabbai

Dai dati Ispra emerge che il Lazio è la regione d'Italia ad esportare più rifiuti. Certo il fatto che Roma è protagonista, con una frazione d'indifferenziato che è stimato ammonta al 55 per cento. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale del Ministero ha stilato un rapporto per quanto riguarda i rifiuti e la loro destinazione per lo smaltimento, riconducibile al 2021. I dati sono stati pubblicati ieri, mercoledì 21 dicembre. I principali Paesi europei a ricerverla sono Austria, il Portogallo e la Spagna, i quali trattano la maggior parte dei rifiuti solidi urbani del Lazio, mentre ad accogliere quelli della Capitale sono anche Svezia e Olanda. Un'esportazione che si stima andrà avanti almeno fino al 2026. Si attende infatti che Roma si attrezzi in tal senso e che diventi autonoma dal punto di vista impiantistico, dotandosi del tanto discusso termovalorizzatore sul quale lavorerà la giunta di Roberto Gualtieri, in vista del Giubileo.

A Roma aumenta l'indifferenziata del 4 per cento

Il Lazio dunque rispetto alle altre regioni italiane detiene il primato per quanto riguarda l'esportazione dei rifiuti. Medaglia d'argento la Campania. Roma da sola fa la parte del leone, caratterizzata dalla carenza assenza di impianti di smaltimento, un quadro che nel tempo ha portato all'annosa questione dei rifiuti della Capitale e, con fasi alterne, all'emergenza. Roma è al 45 per cento rispetto alla raccolta differenziata, che permette di dividere materiali che possono essere riciclati e riutilizzati dopo averli trattati dandogli una nuova vita, dal cosiddetto rifiuto indifferenziato. Aumenta invece la parte indifferenziata del 4 per cento. Quel 55 per cento dell'immondizia destinata allo smaltimento viene esportata. Roma da sola infatti produce 1 milione e 600 mila tonnellate all'anno di spazzatura, con 900mila tonnellate annuali da inviare negli impianti di smaltimento. Il 30 per cento dei rifiuti prodotti provengono dai Tmb.