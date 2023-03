Rifiuti a Roma, quello che Elly Schlein (non) ha detto sul termovalorizzatore voluto da Gualtieri Quali prospettive per il termovalorizzatore di Roma voluto dal sindaco Roberto Gualtieri dopo l’elezione alla guida del Pd di Elly Schlein?

A cura di Beatrice Tominic

Diritti civili, sociali, parità di genere ed ecologia: questi i valori di cui si è fatta portabandiera Elly Schlein eletta alla guida del Partito Democratico meno di una settimana fa.

Schlein, che si è sempre battuta per la lotta al cambiamento climatico, più volte ha analizzato le pratiche ecologiche di circolarità, riciclo e reimmissione nei cicli produttivi, schierandosi apertamente contro il nucleare e considerando i rigassificatori soltanto una "soluzione temporanea". Niente, invece, è stato mai dichiarato in merito al termovalorizzatore di Roma, voluto e sostenuto da gran parte del Partito Democratico e, in particolare, dal sindaco della capitale Roberto Gualtieri.

Schlein e la battaglia contro il cambiamento climatico

A differenza di Stefano Bonaccini, suo avversario nella sfida per le primarie, Schlein non ha mai considerato i termovalorizzatori e i rigassificatori parte della transizione, come, invece, viene riportato in un'intervista doppia da Il Foglio. "Il nucleare non è la strada da seguire perché i tempi e i costi non sono compatibili con gli obiettivi della transizione ecologica – ha commentato la neosegretaria, invitata dalla testata a sciogliere la questione ambiente e smaltimento rifiuti – I rigassificatori al massimo sono una soluzione temporanea per pochi anni, se nel 2050 dobbiamo aver già azzerato le emissioni nette".

Diversamente, per lei la soluzione è da rintracciare in un grande piano industriale verde per infrastrutturare il Paese sull’energia pulita e rinnovabile, a partire dallo stop all'immatricolazione di nuovi veicoli inquinanti dal 2035.

Come ha spiegato nella mozione congressuale Partito Democratico: "È tempo che il nostro Paese abbandoni la via del conferimento in discarica dei rifiuti massimizzando la raccolta differenziata per i cittadini e la creazione di nuove filiere d’impresa in chiave di sostenibilità". È proprio nelle righe del suo discorso che si espone maggiormente, sottolineando la necessità di puntare alla circolarità e superare discariche e inceneritori e cambiare le modalità di produzione e consumo. E il termovalorizzatore di Roma resta l'elefante nella stanza, mai citato esplicitamente.

Gualtieri e Schlein: scontro sul termovalorizzatore?

Dopo essersi schierato apertamente per l'elezione di Stefano Bonaccini a segretario di partito, quello del termovalorizzatore con la sua conseguente entrata in servizio entro il 2026 potrebbe rappresentare l'ennesimo scontro fra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la neo segretaria Elly Schlein. Gualtieri non si è mai nascosto: per lui l'inceneritore è la soluzione all'emergenza rifiuti di Roma.

Proprio il termovalorizzatore, che ha già creato spaccature all'interno del Partito Democratico, come quella fra Gualtieri e le figure dem che operano nella zona più vicina a Santa Palomba, come il sindaco di Albano Massimiliano Borelli, potrebbe rischiare di aumentare le distanze anche con la nuova segretaria. La gara per la costruzione del termovalorizzatore della capitale, nel frattempo, è già stata aperta alla fine dello scorso anno e oggi si chiude il periodo delle consegne.

La risposta di Elly Schlein sull'inceneritore romano di prossima costruzione, forse, è da ricercare nell'operato come vicepresidente della Regione Emilia-Romagna con delega al Patto per il Clima. Nella regione amministrata da Bonaccini, infatti, attualmente i termovalorizzatori alimentati con rifiuti urbani esistono e sono sette.

Il fatto che Schlein non si sia mai pronunciata esplicitamente sul tema lascia, però, un enorme vuoto nella discussione: come i rigassificatori, anche l'inceneritore è da considerarsi una soluzione temporanea?