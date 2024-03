Per il traffico Roma è peggio di Bogotà: cosa c’è di vero nella classifica delle città più caotiche del mondo Secondo il TomTom Traffic Index Ranking 2023 Roma è al dodicesimo posto della classifica che analizza il livello di traffico di 387 città di 55 Paesi in 6 continenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sul traffico Roma è peggio di Bogotà? La risposta è si, ammesso che abbia senso prendere la Capitale della Colombia a metro di paragone. Non solo: secondo il TomTom Traffic Index Ranking 2023 Roma è al dodicesimo posto della classifica che analizza il livello di traffico di 387 città di 55 Paesi in 6 continenti. Significa che soltanto undici città al mondo sono più caotiche della Capitale italiana e soltanto cinque in Europa. Si tratta di Bruxelles, Bucharest, Milano, Dublino e Londra. A livello mondiale, in testa alla classifica c'è Londra, seguita da Dublino, poi Toronto, Milano e Lima, la Capitale del Perù.

Quanto tempo si perde a Roma nell'ora di punta

A Londra per percorrere 10 chilometri con la propria auto occorrono in media 37 minuti contro i 29 minuti di Dublino. A Milano servono 28 minuti e 50 secondi, mentre a Roma servono 26 minuti. Se analizziamo invece il dato della velocità media negli orari di punta, sia al mattino che alla sera, la velocità media più bassa del mondo è a Londra, con appena 14 chilometri all'ora. Seguono Dublino e Milano, con 16 e 17 chilometri all'ora. A Roma la velocità media è di 19 chilometri all'ora. Un dato preoccupante è che rispetto allo scorso anno il tempo di percorrenza media di dieci chilometri nella Capitale è aumentato di 40 secondi.

Quanto tempo si perde nel traffico, percorrendo due volte al giorno un tragitto di dieci chilometri negli orari di punta? A Roma si perdono 107 ore all'anno, 18esima posizione per la Capitale d'Italia in questa particolare classifica. In questo caso al primo posto c'è Dublino con 158 ore perse nel traffico. Al secondo posto a livello mondiale c'è Lima con 157 ore e poi Città del Messico con 152 ore.

Leggi anche La classifica 2024 di Newsweek: Gemelli premiato come uno tra i migliori ospedali del mondo

Qual è il giorno e l'ora da evitare a Roma per il traffico

Qual è stato il giorno peggiore nel 2023 per attraversare la città di Roma? Secondo lo studio di Tom Tom è stato il 20 dicembre, con un tempo di percorrenza medio per 10 chilometri di addirittura 32 minuti e 50 secondi. La giornata e l'orario da evitare, se possibile, nella Capitale? Secondo le statistiche è il giovedì tra le 18 e le 19, quando il tempo di percorrenza per 10 chilometri è di oltre 34 minuti.

Quali sono le strade con più ingorghi di Roma

Secondo lo studio di Tom Tom la strada con più traffico di Roma è la circonvallazione Tiburtina, il tratto di Tangenziale Est che va da San Giovanni alla stazione Tiburtina. Tra le strade più trafficate anche il tratto urbano dell'autostrada A24 e via Anastasio II nel tratto che arriva a piazza Pio XI.

La classifica delle città più trafficate al mondo: Roma è 12esima

Questa la classifica delle prime 30 città più trafficate del mondo secondo i dati di Tom Tom:

Londra Dublino Toronto Milano Lima Bengaluru Pune Bucharest Manila Bruxelles Taichung Roma Città del Messico Sapporo Bordeaux Parigi Kaohsiung Torino Bogotà New York Breslavia Ginevra Buenos Aires Messina Nagoya Amburgo Tokyo Zurigo Manchester