Pedone travolto e ucciso nella notte in strada, pirata della strada prima fugge poi si costituisce

Un uomo di 59 anni è stato investito e ucciso nella notte in via di Torrenuova. Il conducente, 22 anni, è fuggito dopo l’urto e si è poi costituito.

Un altro pedone ucciso sulle strade di Roma. Nella notte fra domenica 22 e lunedì 23 febbraio 2026 un uomo di 59 anni ha perso la vita dopo essere stato investito in via di Torrenuova, nella periferia est di Roma. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza, all’altezza del civico 230.Secondo le prime informazioni, il pedone è stato travolto da una Peugeot 208. Alla guida dell’auto c’era un ragazzo di 22 anni che, dopo l’impatto, non si è fermato a prestare soccorso. Il giovane si è però presentato poco dopo davanti alle autorità, costituendosi spontaneamente. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per omicidio stradale.

Inutili i soccorsi dei sanitari

Sul posto sono intervenuti gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale insieme ai sanitari del 118. Per il 59enne non c’è stato nulla da fare: i soccorsi si sono rivelati inutili e il decesso è stato constatato sul luogo dell’investimento. Via di Torrenuova è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi e la messa in sicurezza dell’area. In queste ore i caschi bianchi stanno proseguendo le indagini per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e chiarire ogni aspetto dell’accaduto. Secondo una prima ricostruzione, l'impatto avrebbe scaraventato l'uomo contro un altro mezzo, uccidendolo sul colpo.

Emergenza pedoni investiti a Roma

Continua la moria di pedoni sulle strade romane. La Capitale è, infatti, la grande città italiana meno sicura per chi si sposta a piedi. Nel 2024 sono stati 49 i pedoni uccisi a Roma, solo uno in meno rispetto alle altre sette maggiori città del Paese messe insieme. Il maggior rischio per i pedoni nella capitale è evidenziato anche dal dato percentuale: qui rappresentano il 36,6% dei decessi su strada, mentre nel resto d'Italia sono il 33,6%. Un dato che il Campidoglio sembra deciso a cambiare. In questa logica si muovono provvedimenti come la Zona 30 nel centro storico e il futuro posizionamento di 275 strisce pedonali rialzate in tutta la città.