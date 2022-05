Pedone preso a martellate sulla via Prenestina dopo una lite: denunciate due persone Due uomini a bordo di un camion, a seguito di una lite, hanno aggredito un ragazzo di 24 anni prendendolo a colpi di martello.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nella mattinata di ieri in via Prenestina, all'altezza del civico 931: un uomo è stato preso a colpi di martello da due persone a seguito di una lite nata per un problema legato alla viabilità. I due uomini, due camionisti di 51 e 37 anni, si trovavano a bordo di un camion, stavano per effettuare una manovra per lo scarico della merce quando si sono trovati davanti un pedone, un giovane di 24 anni proveniente dal Senegal. Poco dopo è partita la lite, per motivi legati alla viabilità, per la manovra che il conducente a bordo del camion stava effettuando e per la presenza del pedone.

L'aggressione contro il ragazzo

In breve tempo, la lite è diventata sempre più violenta e i due uomini dalle parole sono passati ai gesti. Sono scesi dal camion e hanno aggredito il ventiquattrenne usando un martello: lo hanno preso a martellate sul corpo tanto da destare l'attenzione dei passanti. Sono stati proprio alcuni di loro che, preoccupati dalla scena, hanno subito allertato il numero d'emergenza, per far arrivare il prima possibile i soccorso.

L'arrivo dei soccorsi

Dopo la telefonata, sul luogo dell'aggressione sono subito arrivati i soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in una delle ambulanze del 118 e portato al Pronto Soccorso del policlinico Casilino che dista poco meno di cinque chilometri dal luogo in cui si sono svolti i fatti. Lì è stato visitato e curato dai medici e dal personale sanitario dell'ospedale che lo hanno refertato con cinque giorni di prognosi per contusioni al braccio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno provveduto ad identificare e denunciare i due uomini che hanno aggredito il giovane.