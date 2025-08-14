Paura su un peschereccio fra Sardegna e Corsica, interviene l’elisoccorso: una persona ferita al Gemelli

Incidente nelle acque del Mediterraneo, fra la Sardegna e la Corsica, in un peschereccio spagnolo: una persona ferita elitrasportata d’urgenza al Gemelli di Roma.

L’intervento dei vigili del fuoco oggi in mare.

Allarme in mare, nella tarda mattinata di oggi, giovedì 14 agosto 2025, fra la Sardegna e la Corsica, nel Mar Mediterraneo. Verso le 11.50 la Capitaneria di Porto ha allertato la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma per soccorrere una persona, un cinquantenne spagnolo.

Sul luogo dell'incidente, a 56 miglia marine da Civitavecchia, non troppo distante dallo Stretto di Bonifacio, è stato inviato immediatamente l'elicottero dei vigili del fuoco Drago 162.

Incidente in mare sul peschereccio: l'arrivo dei soccorsi

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto. I vigili del fuoco, non appena ricevuto l'allarme, sono partititi a bordo dell'elicottero alla volta delle due isole nel Mar Mediterraneo per soccorre una persona ferita. Quest'ultima, secondo le prime informazioni apprese, si trovava su un peschereccio con bandiera spagnola intitolato a "nostra Madre di Loreto".

Prelevata dal luogo dell'incidente verso le ore 13, è stata trasferita immediatamente all'interno dell'elicottero alla volta del policlinico Agostino Gemelli di Roma, con arrivo previsto verso le 13.40, dove medici e infermieri le presteranno le prime cure. Non si conosce ancora sesso né età della persona coinvolta, ma secondo quanto appreso fino ad ora, si troverebbe in condizioni piuttosto critiche.

Articolo in aggiornamento