Paura su un bus Atac, 24enne minaccia con una bottiglia di vetro i passeggeri e interrompe la corsa È stato identificato e denunciato per interruzione di servizio pubblico portato all'Ufficio Stranieri un 24enne che ha minacciato i passeggeri di un bus Atac con una bottiglia di vetro.

A cura di Alessia Rabbai

Momenti di paura a bordo di un autobus Atac, sul quale i carabinieri hanno identificato e denunciato un uomo di ventiquattro anni. È successo nella serata di ieri, martedì 24 settembre, nell'area del Terminal Anagnina. Un uomo di ventiquattro anni è salito su una vettura e ha iniziato a minacciare i passeggeri impugnando una bottiglia di vetro. Si tratta appunto di una persona, che in quel momento era in stato di alterazione psico-fisica, com'è emerso anche da successivi accertamenti delle forze dell'ordine.

Minaccia i passeggeri del bus con una bottiglia di vetro

Il ventiquattrenne, originario del Marocco, senza fissa dimora e irregolare in Italia, ha seminato il panico tra i viaggiatori, che si sono spaventati. Il suo comportamento ha reso necessario che l'autista si fermasse, causando anche l'interruzione del servizio pubblico, creando ritardi lungo il percorso. L'uomo inoltre ha urinato all’interno del mezzo, davanti ai passeggeri. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento appunto per un uomo che stava importunando i passeggeri di un autobus, sono intervenuti i militari.

Carabinieri e 118 sul posto

Sul posto ricevuta la segnalazione sono arrivati i carabinieri della Stazione Roma Appia, che hanno riportato alla calma l'uomo e rassicurato i viaggiatori, mettendo fine all'episodio. Presente anche il personale sanitario giunto con l'ambulanza, che lo ha visitato sul posto. Il ventiquattrenne è stato identificato e denunciato, per interruzione di servizio pubblico e condotto presso l’Ufficio Stranieri per le previste procedure. Fortunatamente non ci sono stati feriti.