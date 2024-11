video suggerito

Paura in via Frattina a Roma: lampione precipita in mezzo alla strada Crolla da un palazzo la lanterna di un lampione in via Frattina, in centro a Roma, dove lo scorso anno precipitò un cane: “Qui è come il Triangolo delle Bermuda”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Crollo durante la mattinata di oggi, mercoledì 20 novembre 2024, in pieno centro a Roma dove è precipitata una lanterna di un lampione in una delle traverse di via del Corso. "Via Frattina è il nuovo triangolo delle Bermuda", commenta qualcuno, ricordando quanto avvenuto lo scorso anno a fine ottobre. Nella stessa via, infatti, è precipitato un cane che ha colpito una donna incinta. Stavolta, invece, fortunatamente non ci sarebbero stati danni a persone o cose.

La foto della lanterna precipitata in via Frattina

Come mostra la foto, condivisa nella pagina ufficiale di Welcome to Favelas su Instagram, si vede la lanterna del lampione (cioè la parte generalmente più alta, quella da cui proviene la luce) a terra, rotta e, vista l'ora, spenta. Il crollo è avvenuto proprio davanti ad un negozio di abbigliamento: fortunatamente l'oggetto precipitato non ha colpito nessuno: né clienti del negozio e neppure addetti alla vendita, come quella che invece si trova sulla soglia, in un momento di pausa.

Crolla una lanterna in via Frattina a Roma: i commenti del web

"Il proprietario del cane nel frattempo si è fatto un lampione", fa ironia un utente su Instagram, sotto alla foto condivisa nel profilo Instagram. "Demolite l’edificio, l’anno prossimo chissà che altro verrà giù", ipotizza un altro. "Lì la gravità funziona in maniera diversa", dicono in maniera più scientifica. "Non lo so ma secondo me c'è bisogno di un esorcista. Il cane è ancora lì", continua un'altra persona ancora. E c'è chi suggerisce di prendere provvedimenti per avvertire la popolazione: "Basta mettere il cartello oggetti volanti non identificati".