Paura in mare ad Anzio, 17enne cade da uno scoglio e si ferisce ad una gamba Non riusciva più a tornare a riva il 17enne che è rimasto ferito ad una gamba dopo essere caduto dagli scogli in mare. In suo soccorso sono intervenuti i poliziotti.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Un ragazzo di diciassette anni è caduto in mare e si è ferito ad una gamba. L'incidente risale alla mattinata di ieri, sabato 25 giugno, ed è avvenuto sul litorale di Anzio, in provincia di Roma. Momenti di paura per il giovane e per i bagnanti: è successo tutto velocemente. Secondo le informazioni apprese era circa mezzogiorno, il ragazzo si trovava in spiaggia e stava trascorrendo qualche ora di relax e divertimento, terminata la scuola. Si era arrampicato sugli scogli per godere della vista quando improvvisamente ha perso l'equilibrio ed è caduto in acqua. Nella caduta si è ferito ad una gamba.

C'è stata appresione per le persone presenti, dato che non di rado si verificano gli incidenti di bagnanti, che rimangono feriti sulle scogliere, oppure a seguito di tuffi in acqua potenzialmente pericolosi. Fortunatamente nonostante il grande spavento non ci sono state conseguenze gravi. Il giovane però non riusciva a risalire ed è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto in suo aiuto sono intervenuti gli agenti della squadra nautica della Polmare. I poliziotti lo hanno raggiunto a bordo della moto d'acqua, lo hanno recuperato e messo in sicurezza, per poi trasportarlo nuovamente a riva.

In suo soccorso è arrivato anche il personale sanitario, che lo ha preso in carico e trasportato in codice giallo con l'ambulanza al vicino ospedale di Anzio. Arrivato al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende i medici sono intervenuti sulla ferita alla gamba, ma le condizioni di salute fortunatamente non sono gravi.