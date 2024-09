video suggerito

Paura in discoteca a Roma, minacciano due adolescenti e rubano loro le collane d'oro: tre denunce Stavano trascorrendo una serata in discoteca quando si sono ritrovati con un coltello puntato contro: questa la denuncia di un 17enne e un 19enne.

A cura di Beatrice Tominic

Si trovavano in discoteca in via Ostiense, nel quartiere a sud ovest della capitale quando sono stati minacciati con un coltello e rapinati da tre persone che, prima di fuggire, hanno strappato dal collo delle collanine d'oro. È quanto accaduto e denunciato ai carabinieri da due ragazzi giovanissimi, un diciassettenne e un diciannovenne, nei giorni scorsi.

Minacciati e rapinati in discoteca: cosa è successo

Si trovavano in via Ostiense, in una discoteca, quando sono stati accerchiati da un gruppo composto da tre persone. È quanto raccontato dai due adolescenti ai carabinieri, nel momento in cui hanno sporto denuncia. I tre si sono avvicinati e li hanno subito aggrediti. Per prima cosa hanno estratto un coltello e lo hanno puntato contro i due ragazzi, minacciandoli. Nel frattempo hanno strappato loro le collanine d'oro che avevano al collo. Poi i tre si sono dati alla fuga.

L'intervento dei carabinieri

Dopo che il gruppo di ladri si è dato alla fuga, il diciassettenne e il diciannovenne hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Sono loro che si sono interfacciati con i ragazzi, raccogliendo le descrizioni degli autori e iniziando le ricerche per rintracciare il gruppo di malviventi. Non era passato molto tempo dall'accaduto, la speranza era quella di riuscire a rintracciarli in zona.

Dopo non molto tempo, i militari sono riusciti a trovarli, proprio grazie alle descrizioni delle vittime. Si tratta di tre ragazzi, due italiani e uno di origine egiziana, individuati ancora nei pressi del locale. Con loro avevano ancora il coltello e le due collanine d'oro. Una volta riconosciuti dai due adolescenti, sono starti denunciati.