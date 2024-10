video suggerito

Paura al cimitero: porta i fiori alla tomba di un amico, la scala si spezza e lui cade giù Un mazzo di fiori sulla tomba, una scala in legno rotta ed un volo di 4 metri: per l'uomo, caduto mentre si trovava al cimitero, sono subito scattati i soccorsi.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

Era andato al cimitero per lasciare dei fiori sulla tomba di un amico. Si è arrampicato in cima ad una scala in legno quando, all'improvviso, la scala si è spezzata e lui è caduto giù. È successo ad un sessantenne di Fontana Liri, nel Frusinate, che è precipitato giù, cadendo con un volo di quattro metri.

L'uomo è stato subito soccorso dal personale del 118 ed è stato portato d'urgenza a Roma, dove è stato accolto nell'ospedale Umberto I.

Cade da una scala al cimitero: come sta il 60enne

Non appena caduto, è stato subito soccorso dal personale medico del 118. Gli operatori sanitari lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale, viste le condizioni serie in cui si trovava. L'uomo, un sessantenne di Fontana Liri, che si trovava al cimitero per mettere un mazzo di fiori sulla tomba di un amico, ha riportato diverse lesioni: la rottura del setto nasale e alcune fratture alle gambe.

Una volta sottoposto alle visite e alle cure del personale del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, è risultato essere fuori pericolo. Per lui, però, è stato stabilito un periodo di degenza di circa un mese.

Cosa è successo al cimitero

Per quanto di loro competenza, hanno raggiunto il cimitero anche i carabinieri di Fontana Liri, per svolgere i rilievi del caso. I militari arrivati sul posto hanno, inoltre, provato a chiedere all'uomo cosa si ricordasse dell'accaduto, ma nonostante non abbia mai perso coscienza dopo la caduta, non ricorda la ragione per cui è precipitato. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trovato in cima ad una scala in legno che si sarebbe rotta poco dopo, facendolo cadere giù.