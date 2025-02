Paura al carnevale di Pontecorvo, carro distrutto dalle fiamme: ustionati due bimbi, folla in fuga Durante la tradizionale sfilata nel corso della 73esima edizione del Carnevale Ciociaro Pontecorvese un carro allegorico ha preso fuoco seminando il panico tra i tantissimi presenti al corteo. Tre feriti, tra cui una donna e due bambini. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Tata

Paura al carnevale di Pontecorvo, provincia di Frosinone. Durante la tradizionale sfilata nel corso della 73esima edizione del Carnevale Ciociaro Pontecorvese un carro allegorico ha preso fuoco seminando il panico tra i tantissimi presenti al corteo. Sul posto sono intervenuti subito i carabinieri e i vigili del fuoco, ma il carro è stato completamente distrutto dalle fiamme e tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di una donna e due bambini piccoli (uno di tre anni). Leggermente ferito anche un carabiniere

Le indagini sull'incendio al carro allegorico a Pontecorvo

Cosa ha innescato l'incendio? Le prime ricostruzioni parlavano di un corto circuito dell'impianto elettrico che alimentava i meccanismi del carro. Successive indagini hanno fatto concentrare i sospetti su un service che produceva fiamme come effetto scenico per la sfilata. Secondo alcuni testimoni, le fiamme sono state più alte del previsto e, complice il vento che soffiava verso il carro, il fuoco ha investito in pieno uno dei pupazzi di cartapesta, che ha subito preso fuoco.

Ustionati due bambini e una donna

Stando a quanto si apprende, tre persone sono rimaste ferite. Si tratta di una donna e due bambini, tra cui la moglie e il figlio di chi ha allestito il carro, che si trovavano all'interno della struttura di cartapesta quando è divampato il rogo. I tre feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti all'ospedale di Cassino. I medici del pronto soccorso hanno dimesso un bambino e la donna per ustioni giudicate non gravi, mentre il secondo bimbo ha riportato ustioni più gravi. In ogni caso, non è in pericolo la vita.

Secondo quanto riporta l'agenzia LaPresse, un carabiniere sarebbe stato colpito da residui di resina bruciata, che gli avrebbero causato una leggera ustione al collo.