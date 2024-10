Paura al bar, cliente si scaglia contro la barista con un’ascia dopo una lite

video suggerito

A cura di Beatrice Tominic

L'ascia utilizzata per l'aggressione a Roma.

Si è scagliato con un'ascia contro la barista, dopo una lite. Una scena di terrore che sarebbe potuta finire in tragedia è quella che si è svolta nei giorni scorsi a Corchiano, ad una ventina di minuti da Caprarola, in provincia di Viterbo. Ad aggredire la donna, la quarantacinquenne proprietaria del bar, un uomo di 60 anni del posto, che è stato prontamente denunciato.

Aggredisce la barista con l'ascia: cosa è successo

I fatti si sono svolti qualche giorno fa a Corchiano, nel bar del paese, frequentato abitualmente dal sessantenne. Come quasi ogni giorno, il sessantenne è andato nel locale, dove ha trovato ad accoglierlo la quarantacinquenne proprietaria del bar. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due avrebbero avuto un'animata discussione quando l'uomo ha tirato fuori un'ascia che aveva portato con sé, deciso ad utilizzarla contro la donna.

Ad assistere alla scena, anche il figlio dell'uomo che, non appena intuito il pericolo, è intervenuto. Per difendere la barista, il ragazzo ha afferrato uno sgabello che si trovava all'ingresso del locale e, utilizzando la seduta come scudo, si è messo fra i due. Subito dopo ha provveduto a disarmare il padre che è caduto a terra e ha sbattuto la testa.

L'arrivo dei soccorsi

Non appena vista la scena, le altre persone presenti sul posto hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto in breve tempo sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Civita Castellana e gli operatori del personale medico del 118 che hanno immediatamente trasferito l'aggressore in ospedale per le cure necessarie dopo che aveva sbattuto la testa per terra: secondo i risultati dei primi esami, le sue condizioni non sono gravi. Anche la barista aggredita sta bene

Nel frattempo sono scattate le indagini da parte dei carabinieri, che si sono subito messi al lavoro per cercare di scoprire le motivazioni del litigio scoppiato nel bar che, secondo quanto raccolto, sembra essere scoppiato per futili motivi: "Una violenza improvvisa", è come è stata descritta la lite da alcuni testimoni. Nei confronti del sessantenne, però, intanto è scattata una denuncia dai militari dell’Arma per tentata aggressione aggravata e porto abusivo di arma.