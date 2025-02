video suggerito

Paura ad Aprilia, uomo minaccia di buttarsi da un cavalcavia sulla Pontina: i carabinieri lo salvano Paura sulla Pontina, all'altezza di Aprilia, dove un uomo ha minacciato di gettarsi nel vuoto da un cavalcavia. Notato dai carabinieri, i militari lo hanno bloccato e salvato.

A cura di Beatrice Tominic

Ha minacciato di togliersi la vita gettandosi da un cavalcavia lungo la via Pontina: paura per un uomo sulla quarantina che, nella giornata di lunedì scorso, 24 febbraio 2025, stava per lanciarsi sulla strada. I fatti sono avvenuti all'altezza di Aprilia, al cavalcavia di Montarelli. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti e passanti che hanno subito fatto scattare i soccorsi.

Minaccia di lanciarsi dal cavalcavia: l'intervento dei carabinieri

Come anticipato, i fatti risalgono allo scorso lunedì 24 febbraio, quando alcuni passanti e automobilisti hanno notato un uomo arrampicato sul cavalcavia che minacciava di lanciarsi sulla via Pontina e hanno immediatamente dato l'allarme. Ad intervenire, non appena allertati, sono stati i Carabinieri della Stazione di Aprilia, arrivati mentre stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio. I militari lo hanno raggiunto e hanno iniziato la loro operazione per provare a tranquillizzarlo e a dissuaderlo dal compiere l'estremo gesto.

Carabinieri scavalca la recinzione e lo salva

Le trattative con l'uomo sono andate avanti per un po'. All'inizio i militari non sono riusciti subito a distoglierlo dall'idea di lanciarsi nel vuoto sulla Pontina. L'uomo continuava ad aggrapparsi alla rete di recinzione con un solo braccio e continuava a minacciare di buttarsi. Poi, però, è stato uno dei carabinieri a portarlo in salvo. Ha scavalcato la rete di protezione e lo ha raggiunto. Lo ha afferrato e lo ha portato verso l'interno, mettendolo in condizioni di sicurezza.

L'arrivo dei soccorsi

Portato in salvo, l'uomo è stato immediatamente affidato agli operatori del personale sanitario del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale dei Castelli di Ariccia, dove è stato sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso.