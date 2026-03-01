roma
Aggredisce un imprenditore poi assale e minaccia di morte i carabinieri: paura a Fondi

Litiga con un imprenditore e lo assale, 32enne bloccato dai carabinieri. Uno dei militari è rimasto ferito.
A cura di Pierluigi Frattasi
Aggredisce un imprenditore edile a casa della fidanzata per presunti crediti legati a precedenti lavori. Gli devasta l'auto a calci e pugni e colpisce pure il portone di casa. Quando arrivano i carabinieri, assale anche loro, minacciandoli di morte e ferendo uno dei militari. Nei guai un 32enne di Fondi, in provincia di Latina, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Tenenza, in attesa del rito direttissimo previsto nella giornata di domani: è accusato di danneggiamento, minacce aggravate, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Litiga con un imprenditore e lo assale

L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, sabato 28 febbraio. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, sulla quale indagano i carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il 32enne avrebbe litigato con il titolare di un'impresa edile presso l'abitazione della fidanzata, per presunti crediti legati a precedenti lavori. Durante la discussione, il 32enne ha danneggiato gravemente l'auto della vittima, colpendola con calci e pugni, e il portone dell'abitazione. La scena è stata anche ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato il 32enne in evidente stato di agitazione. Alla vista dei militari, l'uomo non si è però calmato. Anzi, li avrebbe minacciati di morte e avrebbe poi tentato di aggredirli. I carabinieri lo hanno prontamente bloccato, ma durante l'intervento uno dei militari ha riportato lievi ferite. Il carabiniere è stato poi medicato al pronto soccorso dell'ospedale di Fondi. Dopo le formalità di rito, il 32enne è stato trattenuto presso la Tenenza di Fondi.

Cronaca
Latina
