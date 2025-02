video suggerito

Paura a Termini, bimba di 3 anni resta sola al binario in stazione: salvata dai carabinieri Una bambina di 3 anni è sparita alla stazione Termini durante un frenetico cambio dei treni: la piccola è rimasta sola in banchina a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

La piccola con due carabiniere.

Paura per una bambina di 3 anni che è rimasta sola alla stazione Termini alla banchina del binario 1 est. La presenza della piccola, sola e spaventata nel principale scalo ferroviario della capitale, è stata segnalata ai carabinieri da alcuni passanti. Allertati, i carabinieri in servizio in stazione hanno raggiunto immediatamente la piccola e l'hanno salvata.

Bimba resta sola al binario della stazione Termini: cosa è successo

Non appena arrivata la segnalazione, i carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno raggiunto il luogo in cui la bambina, di appena 3 anni, era stata avvistata. La piccina, non italiana, era rimasta sola, completamente smarrita in un cambio treno mentre viaggiava con la sua famiglia da Catania a Milano. Oltre a lei e ai genitori, anche i due fratellini. Una volta ripartito il treno, a differenza degli altri fratellini, la bimba è rimasta in banchina, al binario, da sola, mentre gli altri erano ripartiti lasciandola a terra.

La preoccupazione dei genitori: "La bimba non è più con noi"

Oltre alla piccola, impaurita sola in stazione, nel viavai di persone che ogni giorno attraversano lo scalo, anche i genitori non appena si sono accorti di questa terribile fatalità, hanno dato l'allarme preoccupatissimi al capotreno e sono scesi alla fermata successiva, la stazione Tiburtina, da dove poi sono tornati a Termini. Gli immediati accertamenti dei carabinieri hanno consentito di ricostruire l'accaduto e riconsegnare la bimba ai suoi genitori.

In attesa di poter riabbracciare i suoi genitori, è rimasta negli uffici dei Carabinieri del Nucleo Scalo Termini. Avrebbe potuto andare peggio, ma fortunatamente, grazie al pronto intervento dei carabinieri, è andato tutto per il meglio.