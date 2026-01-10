Paura a Roma, uomo si barrica in casa: prende in ostaggio moglie e badante e le minaccia con la pistola

Si è chiuso nell’abitazione con la moglie, la badante e uno dei due operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di casa: paura in via Cortina d’Ampezzo.

Immagine di repertorio

Paura in via Cortina D'Ampezzo nella giornata di ieri, venerdì 9 gennaio 2025: un uomo si è barricato in casa prendendo in ostaggio la moglie, la badante e uno degli operai che stavano lavorando alla ristrutturazione dell'abitazione. E li ha minacciati con la pistola. A riportare la calma nella zona e a fermare l'uomo, un novantenne, sono stati gli agenti della polizia intervenuti con i negoziatori non appena scattato l'allarme.

Prende in ostaggio tre persone e le minaccia armato di pistola: cosa è successo

A chiamare i soccorsi l'altro giovane operaio, figlio dell'altro rimasto all'interno dell'abitazione e preso in ostaggio. Tutto è iniziato alla fine della loro giornata di lavoro nell'abitazione, quando l'uomo ha impedito loro di andare via, minacciandoli con la pistola. Il più giovane dei due, che ha fatto scattare l'allarme chiamando il 112 verso le ore 15 del pomeriggio, è riuscito a scappare e a chiedere aiuto. L'altro, suo padre, è rimasto nell'appartamento, preso in ostaggio insieme alla moglie e alla badante del novantenne.

Gli agenti, una volta raggiunta la zona hanno fatto evacuare gli altri condomini. Operaio e badante si sono rifugiati in balcone, mentre all'interno dell'appartamento sono rimasti il novantenne armato e la moglie. Ed è così che ha avuto inizio la negoziazione.

La negoziazione con il novantenne armato

Fin da subito il novantenne ha mostrato di non voler collaborare né di aprire la porta. Sono arrivate ulteriori pattuglie, operatori sanitari del 118 e vigili del fuoco, provando ancora a farlo ragionare. Ma l'uomo, ancora una volta, non sembrava essere collaborativo. Soltanto dopo un paio di ore gli agenti riescono a fare irruzione e a salvare gli ostaggi.

Il novantenne ha continuato a dare in escandescenze. Poi i soccorritori sono riusciti a farlo calmare e a portarlo in ospedale San Pietro, sottoposto alle cure del caso: è stato denunciato per minacce aggravate. "Poteva essere una strage", è il commento di alcuni residenti della zona. Il rischio maggiore, invece, è quello corso dalla moglie e dalla badante: "Abbiamo tenuto il peggio", avrebbero rivelato in seguito ai soccorritori.