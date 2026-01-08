Paura a Roma, crolla un albero in via dei Fori Imperiali: intervengono i vigili del fuoco

Un albero è crollato questa mattina nel cuore della capitale, in via dei Fori Imperiali. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco.

Il crollo dell’albero, successivamente rimosso dai vigili del fuoco.

Non c'è pace per via dei Fori Imperiali. Dopo la tragedia della Torre dei Conti, per cui sono ancora in corso gli accertamenti, nella prima mattina di oggi, verso le ore 5 circa, un albero è crollato. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto, non appena allertati, sono arrivati subito i vigili del fuoco che hanno iniziato immediatamente le operazioni per mettere in sicurezza la zona, presa d'assalto dai turisti nel corso dell'intera giornata di oggi.

Crolla un albero in via dei Fori Imperiali: cosa è successo

I fatti risalgono alla prima mattina di oggi, giovedì 8 gennaio 2025, verso le ore 5 della mattina, quando un albero, uno dei pini che costeggia via dei Fori Imperiali, è crollato giù all'improvviso. La sala operativa, non appena appreso dell'accaduto, ha inviato sul posto la Squadra dei vigili del fuoco 1/A dalla sede centrale con l'ausilio di un'autoscala.

I pompieri si sono fermati in via dei Fori Imperiali, al civico 1 e si sono immediatamente messi al lavoro per la caduta dell'albero e la rimozione dello stesso: poche ore più tardi, complice anche la pioggia che sta dando un attimo di tregua alla Capitale, la strada si riempirà probabilmente di turisti.

Cade un albero in strada in centro a Roma

