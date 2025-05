video suggerito

Paura a Roma al Grand Hotel Fleming, scoppia un incendio in una camera: evacuate 200 persone Un incendio è divampato al Grand Hotel Fleming la sera scorsa: le fiamme sono scoppiate da una camera. Sono state 200 le persone evacuate.

A cura di Beatrice Tominic

Il Grand Hotel Fleming a Roma, foto da Facebook.

Paura al Grand Hotel Fleming dove, nella serata di ieri, venerdì 30 maggio, è scoppiato un incendio. Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorsi. I vigili del fuoco hanno evacuato la struttura e i circa duecento ospiti che si trovavano al suo interno. Ancora da accertare le cause che hanno permesso alle fiamme di svilupparsi. Del caso si occupano gli agenti della polizia di Stato del gruppo Ponte Milvio, con i quali hanno collaborato i colleghi del gruppo Prati, presenti sul posto ieri sera al momento dell'incendio.

Scoppia un incendio al Grand Hotel a Roma: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono alla serata di ieri, venerdì 30 maggio 2025, quando le prime fiamme si sono sviluppate all'interno di una camera del Grand Hotel Fleming, in piazza Monteleone di Spoleto, a poca distanza da Corso Francia. Secondo quanto riportato dalla testata locale 7 Colli, il rogo sarebbe partito nella camera 138. Le fiamme sono scoppiate verso le 22.30, l'allarme è stato lanciato immediatamente.

L'arrivo dei soccorsi al Grand Hotel: 200 persone evacuate

Non appena arrivata la segnalazione alla Sala Operativa dei vigili del fuoco, a raggiungere il Grand Hotel sono stati i pompieri della provinciale di Roma. Una volta raggiunto il luogo, hanno immediatamente evacuato l'intera struttura e le circa 200 persone che si trovavano al suo interno, come ospiti dell'albergo. Fortunatamente al termine delle operazioni di spegnimento dell'incendio e messa in sicurezza non si sono registrati feriti né intossicati. Dichiarate danneggiate e totalmente inagibili, invece, la camera da cui sarebbe partito l'incendio e quelle più vicine.

Oltre ai pompieri a raggiungere il luogo dell'incendio anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno cercando di ricostruire cosa possa essere successo e cosa possa aver causato l'incendio, che si è velocemente propagato fra le camere dell'albergo. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un corto circuito. Ancora da chiarire per quale ragione e da cosa sia stato innescato.