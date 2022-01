Paura a Fontana di Trevi, getta un sampietrino contro un negozio e sfonda una vetrina Momenti di paura tra i residenti di via del Lavatore a Fontana di Trevi, dove un 47enne ha sfondato la vetrina di un negozio con un sampietrino ed è stato denunciato.

A cura di Alessia Rabbai

Ha afferrato un sampietrino rimuovendolo dalla pavimentazione urbana del centro storico di Roma e lo ha lanciato contro un negozio, sfondandone una vetrina. Paura nella notte in zona Fontana di Trevi, dove i residenti sono stati svegliati da un botto e un frangersi di vetri. Non è chiaro il motivo per il quale il responsabile abbia compiuto il gesto, ma il suo atto non è sfuggito alle forze dell'ordine, che lo hanno bloccato, identificato e denunciato.

Raccoglie un sampietrino e sfonda la vetrina di un negozio

I fatti risalgono alla notte tra domenica 23 e lunedì 24 gennaio, secondo le informazioni apprese il quarantasettenne, un cittadino di nazionalità cinese si trovava in strada, ha raccolto un sampietrino e lo ha scagliato con forza contro la vetrina di un'attività commerciale in via del Lavatore. Il suo gesto non è passato inosservato agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, a presidio in zona con varie pattuglie del Gruppo Trevi. I vigili urbani si trovavano infatti in servizio, con i controlli intensificati per monitorare le vie del centro storico e i luoghi della movida romana, a fronte del rispetto delle norme anti Covid.

Identificato e denunciato per dannegiamento

L'uomo che ha sfondato la vestrina è stato immediatamente bloccato da una pattuglia ed è stato accompagnato presso gli uffici del I Gruppo Trevi a via della Greca, dove gli sono state chieste le proprie generalità. Al termine delle procedure d'identificazione e delle verifiche in merito alla regolarità della sua posizione sul territorio nazionale, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria con l'accusa del reato di danneggiamento. Nel frattempo i vigili urbani hanno informato il titolare del negozio rispetto a quanto accaduto.