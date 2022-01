Paura a Ciampino, aereo taxi esce fuori pista durante l’atterraggio: aeroporto chiuso per un’ora Nessuno dei passeggeri che si trovava a bordo del piccolo aereo taxi è ferito. Da quanto si apprende, sono tutti usciti dal velivolo in modo autonomo.

A cura di Natascia Grbic

Paura questa sera a Ciampino: un piccolo aereo taxi con a bordo cinque persone è uscito fuori pista in fase di atterraggio. Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe avuto problemi a un carrello: al momento dell'atterraggio, tra il terrore dei presenti, si sarebbe praticamente adagiato su un fianco. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito: le cinque persone che si trovavano a bordo dell'aereo taxi sono illese e sono uscite autonomamente dall'aereo. Le operazioni di rimozione del velivolo sono durate circa quaranta minuti, dopodiché l'aeroporto è tornato operativo. "Aeroporti di Roma informa che lo scalo di Ciampino è tornato pienamente operativo dopo l'uscita di pista di un piccolo aerotaxi – si legge in una nota diffusa dalla società – I due passeggeri e l'equipaggio sono risultati illesi".

Aereo esce fuori pista a Ciampino: nessun ferito

Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe avuto un problema al carrello, che in fase di atterraggio avrebbe provocato il fuori pista. Il pilota ha fatto di tutto per mantenere l'aereo il più stabile possibile, ma alla fine della corsa si è leggermente inclinato, tra il terrore dei presenti e delle persone a bordo. Fortunatamente nulla di brutto è accaduto e questo spiacevole episodio è finito nel migliore dei modi: sia i membri dell'equipaggio, due persone, sia i clienti a bordo, non si sono fatti nulla. Una volta che l'aerotaxi si è fermato sono usciti da soli, senza nessun problema. S'indaga ora sulle cause che hanno prodotto il malfunzionamento del velivolo e per verificare se vi siano eventuali responsabilità di quanto accaduto.