Paura a Ciampino, 28enne si barrica dentro un aereo di Stato e si chiude nel bagno: arrestato Un ragazzo di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Si è infilato nel bagno di un aereo di Stato, rifiutandosi di uscire.

A cura di Natascia Grbic

Un ragazzo di ventotto anni in forte stato di alterazione causato da alcol e stupefacenti, è stato arrestato dai carabinieri dopo essersi introdotto all'interno di un aereo di Stato ed essersi barricato nel bagno. L'incredibile episodio è avvenuto a Ciampino, dentro un hangar: come il giovane sia riuscito ad arrivarci, non è ancora chiaro. La sua presenza è stata segnalata ai carabinieri della compagnia Aeroporti, che lo hanno bloccato e arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il 28enne, Javier N. V. S., un ragazzo di origine cilena, era in stato confusionale, e ha persino cercato di mordere uno dei militari intervenuti.

L'episodio è avvenuto il 27 luglio. Alcune persone hanno notato il ragazzo aggirarsi nei pressi di un aereo di Stato, dopodiché si è infilato all'interno del velivolo, chiudendosi in bagno. Con sé, chiusi nello zaino, aveva una bottiglia d'alcol e una pipetta per fumare il crack, probabilmente anche usati poco prima. Dopo essere stato bloccato, il 28enne è stato portato in ospedale proprio per lo stato di forte alterazione in cui si trovava, ed è rimasto ricoverato una settimana, al termine della quale si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto. Il ragazzo si trova ora in carcere con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.