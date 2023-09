Passeggero ha un malore in metropolitana: rallentata l’intera tratta della metro A A causa del malore di un passeggero, il servizio della linea A della metropolitana è rallentato sull’intera tratta.

Persone in attesa della linea A della metropolitana alla stazione di Repubblica.

Rallentamenti nel pomeriggio per la linea A della metropolitana di Roma, che collega il capolinea di Battistini, nel quadrante a nord ovest, con quello di Anagnina, a sud est e che attraverso tutto il centro della Capitale, più spesso frequentato dai turisti e dalle turiste.

"Attenzione, a causa del malore di un passeggero a bordo, il servizio è rallentato sull'intera linea", si sente dire dagli altoparlanti delle stazioni della metropolitana, come in quella di Repubblica.

Linea rallentata, folla bloccata sulla banchina in attesa del treno

Viaggiatori e viaggiatrici rischiano di trovarsi bloccati in banchina in attesa dell'arrivo dei convogli in entrambe le direzione. Il problema si è manifestato proprio nell'ora di punta, quando molti lavoratori e lavoratrici usufruiscono del servizio della metropolitana per rientrare a casa dopo una giornata di lavoro. Fra le persone rimaste bloccate sulla banchina in attesa del passaggio del treno (o sopra i convogli pieni) anche i turisti che utilizzano la linea A della metropolitana per raggiungere le strade e le piazze centrali della Capitale e i monumenti simbolici di Roma durante la loro visita nella città.

Come si vede nell'immagine in apertura, molte persone sono in attesa dell'arrivo del treno sulla banchina della stazione di Repubblica, in direzione Battistini.

Il malore del passeggero

Gli altoparlanti hanno iniziato a dare la notizia poco dopo le 17.45, quando uno dei passeggeri che stava usufruendo del servizio ha accusato un malore. I disagi si sono registrati subito dopo, mentre si attendeva l'arrivo dei soccorsi per aiutare il malcapitato.

La situazione sta progressivamente ritornando alla normalità.