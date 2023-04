Pasquetta 2023 a Roma e dintorni, cosa fare e dove andare il 10 aprile A Pasquetta tra Roma e provincia ci sono tante attività da fare con i bambini, tra pic nic nei parchi e ville storiche, gite fuori porta al lago o al mare e visite nei borghi.

A cura di Alessia Rabbai

Pasquetta al Parco degli Acquedotti (La Presse)

A Roma in vista di Pasquetta 2023, è possibile approfittare delle vacanze per trascorrere una giornata in famiglia o divertirsi in compagnia di amici e parenti. Il lunedì dopo Pasqua, Lunedì dell'Angelo, tempo permettendo è dedicato ai pic nic, alle grigliate o alle scampagnate in comitiva, ma chi non può spostarsi per una gita fuori porta ci sono già diversi eventi in programma in città per il weekend. Fanpage.it ha selezionato per voi alcune idee per Pasquetta 2023 a Roma e nei dintorni.

Cosa fare a Pasquetta 2023 a Roma, i parchi per pic nic e grigliate

Chi trascorre Pasquetta in città, ma non vuole rinunciare a stare all'aria aperta può organizzare pic nic o grigliate nei parchi di Roma. Dal centro alla periferia, senza doversi necessariamente spostare da casa, ogni area verde della Capitale si presta a stendere la tovaglia e al pranzo al sacco. Tra i parchi e le ville storiche più gettonati per Pasquetta ci sono senza dubbio il Parco degli Acquedotti, il Parco della Caffarella e Villa Borghese oppure l'Agripark di Castel di Leva o Trigoria, ma ogni romano ha il suo luogo del cuore, dove trascorrere Pasquetta in città insieme a parenti o amici.

Il tempietto di Esculapio a Villa Borghese

Dove andare a Pasquetta 2023 con i bambini a Roma

A Roma a Pasquetta ci sono molti eventi in programma, come la caccia alle uova di Pasqua, la visita e i giochi al Bioparco o parchi divertimento come il Fantastico Mondo del Fantastico al Castello di Lunghezza, Cinecittà World, Luneur Park, animazione e laboratori per bambini al Castello di Santa Severa con attività a tema. Alcune di queste sono a pagamento, altre gratuite: per costi del biglietto e orari degli appuntamenti in programma consigliamo di consultare i siti web.

La ruota panoramica al Luneur Park

Idee per gite fuori porta nei dintorni di Roma

Per chi voglia invece approfittare di Pasquetta per concedersi una gita fuori porta in provincia di Roma anche in giornata e senza allontanarsi troppo ci sono diverse mete da raggiungere. Per trascorrere una gioranata tra la natura con pic nic o passeggiate consigliamo i laghi di Bracciano, Albano e Nemi, il Bosco Macchia Grande e la Caldara di Manziana, prendere un gelato o una macedonia di frutta sul lungomare di Santa Marinella. Per gite nei borghi consigliamo Trevignano Romano, il Castello di Santa Severa, Civita di Bagnoregio, Calcata e L'Antica Città di Monterano.