Parto d’urgenza a 5 mesi e mezzo di gravidanza, primario: “Bimba pesava 600 grammi, sta bene” Fanpage.it ha intervistato il primario del reparto di terapia Intensiva Neonatale Riccardo Lubrano del Santa Maria Goretti di Latina per la nascita di una bimba di 600 grammi a 6 mesi di gestazione.

A cura di Alessia Rabbai

Una nascita particolare quella di una bimba venuta alla luce a soli 600 grammi avvenuta all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una donna al sesto mese di gestazione ha dovuto sottoporsi ad un parto cesareo d'urgenza per gestosi, come riporta il sito dell'Istituto Superiore di Sanità una complicanza propria della gravidanza e potenzialmente pericolosa sia per la mamma che per il feto. Intervistato da Fanpage.it il primario della Terapia intensiva Neonatale Riccardo Lubrano ha raccontato la vicenda, che è avvenuta ai primi di settembre, quando la donna incinta è arrivata in gravi condizioni al pronto soccorso del nosocomio pontino. "La paziente aveva una pressione arteriosa altissima. Gli anestesisti e i ginecologi sono stati bravi, hanno estratto la piccola praticamente in pronto soccorso. Le complicazioni della madre avrebbero potuto ucciderla rapidamente".

"Terapia Intensiva neonatale evita trasferimenti a Roma"

Un cesareo ‘lampo', che è durato pochi minuti e che ha permesso all'équipe ostetrica di salvare entrambe. Fuori dalla pancia la piccola è stata posta con delicatezza in un'incubatrice e trasferita nella Terapia Intesiva neonatale. "Il reparto è operativo da gennaio 2022 – spiega Lubrano – è un fiore all'occhiello e molto utile per intervenire tempestivamente sui neonati senza doverli trasferire in altre strutture a Roma, evitando così stress e complicazioni per i piccoli, data la loro particolare fragilità".

"La bimba forse sarà a casa per Natale"

Il personale sanitario per tutto il tempo in cui è stato necessario si è occupato di lei con grande cura, attenzione ed amore, alimentandola con pazienza per farle prendere peso. "Hanno usato una tecnica moderna, con una parenterale in vena, che trasferisce i nutrienti dal braccio fino al cuore e contemporaneamente una piccola parte di latte materno per bocca con circa 1 cc alla volta, per maturare la funzione intestinale. Trascorsi quasi due mesi da quando è venuta alla luce ora pesa 1 chilo e 100 grammi, sta bene ed è fuori pericolo, cresciuta grazie ai professionisti e alla sua tenacia e voglia di vivere che, nonostante sia così piccola, è stata già tanta. L'intervento tempestivo dell'equipe medica ha riscosso il plauso della dirigenza dell'ospedale e della Asl di Latina. "La degenza sarà lunga – spiega Lubrano – i genitori vengono spesso a trovarla e non vedono l'ora di portarla a casa con loro, speriamo di accontentarli per Natale".

In conclusione, ha poi rivolto un pensiero a tutti i medici e gli infermieri che si sono occupati del parto e della piccola: "Pontrelli, Luvarà, Testa Bellomo, Laccetta, Coluzzi e tutto il team infermieristico del Goretti che ha lavorato con estrema competenza e dedizione".