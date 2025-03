video suggerito

Partita di calcio tra bambini al centro sportivo della polizia: rissa tra genitori sugli spalti Botte sugli spalti del centro sportivo della polizia a Tor di Quinto, dove un gruppo di genitori – non appartenenti alle forze dell'ordine – se l'è date di santa ragione durante la partita dei figli.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Una partita di calcio tra bambini si è trasformata in una rissa sugli spalti. A dare l'esempio, in quello che sarebbe dovuto essere un momento di gioco e sportività, sono stati ancora una volta i genitori, purtroppo spesso protagonisti di momenti poco edificanti nelle partite dove giocano i loro figli. Questa volta, teatro dell'episodio, è stato il circolo sportivo della polizia a Tor di Quinto: il genitore di uno dei bambini è anche andato in ospedale al termine della colluttazione, dove è stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Insomma, non un periodo esattamente breve, a dimostrazione che le ferite riportate dall'uomo sono state anche molto serie.

I fatti, come detto, si sono svolti al ‘Centro sportivo Polizia di Stato Tor di Quinto‘, sabato quindici marzo. I bambini stavano giocando a pallone, quando sugli spalti uno dei genitori che stava guardando la partita ha cominciato a litigare per futili motivi con altre persone presenti. Una discussione banale, che sarebbe potuta tranquillamente terminare lì, e che invece è degenerata fino ad arrivare alle mani. Al termine della rissa, l'uomo che ha avuto la peggio si è recato in ospedale in autonomia, dove è stato curato dai medici e dimesso con ferite guaribili in trenta giorni.

Al momento non è noto se la persona che ha riportato le ferite più gravi abbia deciso di sporgere denuncia o meno nei confronti degli altri partecipanti alla rissa. Come appreso da Fanpage.it, sul momento nessuno ha chiamato le forze dell'ordine – le persone coinvolte nella rissa non apparterebbero al corpo di polizia – e quindi al momento non risultano interventi o indagini in corso.