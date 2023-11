Parrucchieri offrono riparo dalla pioggia a un anziano con la figlia, lei porta un dolce per ringraziarli Una donna ha voluto ringraziare con un dolce una coppia di parrucchieri che le ha offerto riparo dalla pioggia mentre era a passeggio con l’anziano padre.

Ieri, venerdì 3 novembre, una donna era in giro con il suo anziano padre per il quartiere Balduina quando è arrivato il forte temporale che si è abbattuto sulla città di Roma. Non sapevano dove ripararsi, fino a quando un commercianti non ha notato che i due erano in difficoltà e li ha invitati ad accomodarsi nel suo negozio. La donna, per ringraziarlo della gentilezza, è poi tornata con un dolce in omaggio.

Offre riparo dalla pioggia a un anziano con la figlia

Luca Di Placido stava lavorando nel suo negozio da parrucchiere quando fuori ha iniziato a piovere. Quando ha alzato lo sguardo, fra una sforbiciata e l'altra, si è accorto di una donna con il padre anziano sotto il braccio, che tentava di proteggerlo come poteva dall'acqua torrenziale, fermandosi sotto un balcone.

Il parrucchiere ha quindi deciso di affacciarsi dalla vetrina e proporre ai due di accomodarsi sulle sedie che ha fuori dalla sua attività, fortunatamente al riparo dalle intemperie. Ma poco dopo la pioggia si è fatta ancora più incessante e, anche a causa del forte vento, non dava tregua ai due signori, nonostante il riparo offerto dal parrucchiere.

Nè il padre né la figlia hanno però avuto il coraggio di abusare della gentilezza di quell'uomo e chiedergli se potessero entrare all'interno del negozio. A quel punto è intervenuta la moglie del parrucchiere che ha immediatamente capito che neanche il riparo offerto dal marito fosse sufficiente, viste le condizioni atmosferiche.

Così la donna ha interrotto la piega che stava facendo a una cliente e ha proposto ai due di accomodarsi all'interno dove, fra il riscaldamento e il calore dei phon, sarebbero stati sicuramente più a loro agio.

La donna gli porta un dolce per ringraziarlo

Fortunatamente l'acquazzone a Roma è durato poco e, non appena ha smesso di piovere, il padre e la figlia se ne sono andati, ringraziando di vero cuore i due coniugi per la cortesia che gli avevano fatto. Per i parrucchieri quel ringraziamento così affettuoso era già fin troppo.

Ma dopo un'oretta si è visto, invece, arrivare di nuovo la donna con un pacchetto in mano: conteneva un dolce per loro. Luca Di Placido ha voluto raccontare questa storia su Facebook per ribadire che "Nella vita certi valori rimangono ed è bello pensare che in questo mondo ci sono ancora persone così".