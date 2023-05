Parla la suora dell’Ossevatorio sulle apparizioni: “Credete ai dogmi, attenzione ai truffatori” Fanpage.it ha intervistato suor Daniela Del Gaudio, direttrice dell’Osservatorio internazionale per le apparizioni della Pontificia Academia Mariana Internationalis. Ci spiega la diffrenza tra apparzioni dogmi e come la Chiesa cattolica chieda ai fedeli di credere solo a questi ultimi.

A cura di Alessia Rabbai

La vicenda di Trevignano Romano, con Maria Giuseppa Scarpulla, meglio conosciuta come Gisella Cardia, che sostiene di vedere la Madonna, ha attirato l'attenzione dei giornalisti. Il fenomeno delle presunte apparizioni, della statuetta che lacrimerebbe sangue e delle fantomatiche stimmate è diventato un caso mediatico in attesa che si esprimano diocesi e Procura. I non credenti così come la maggior parte dei cittadini del posto prendono le distanze da ciò che racconta, mentre i fedeli si domandano quale sia il ruolo delle apparizioni e se sia necessario credere a queste ultime per potersi definire cristiani.

Fanpage.it ha intervistato Daniela Del Gaudio, una suora che oltre ad essere docente di Mariologia ed Ecclesiologia in diverse Facoltà universitarie romane, fa un lavoro piuttosto insolito e particolare. Dirige l'Osservatorio internazionale per le apparizioni per la Pontificia Academia Mariana Internationalis (PAMI). L'Osservatorio non si esprime in merito alle apparizioni, ma studia, fa formazione, fornisce materiale e risorse a cui può attingere anche la diocesi. Si tratta di un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da professionisti in molteplici settori, come storici, teologi, medici, giornalisti, avvocati, con l'obiettivo di studiare e dare contributi con saggi e convegni sulle apparizioni mariane in tutto il Mondo.

"Non serve credere nelle apparizioni per essere cristiani"

La Chiesa cattolica chiede ai fedeli di credere nei dogmi, mentre non è necessario fare altrettanto con le apparizioni. "I dogmi sono quelle verità di fede che Dio stesso ci ha rivelato e che sono "trascendenti", ossia al di sopra della nostra immaginazione – spiega suor Daniela Del Gaudio – Sono i concetti presenti nella preghiera del "Credo", che recitiamo durante la Santa Messa e nella quale i primi padri della Chiesa hanno racchiuso la sintesi di tutte le verità di fede. Le apparizioni della Madonna, di Gesù e dei santi sono invece delle rivelazioni private, che non aggiungono e non tolgono niente alla fede cattolica, dunque non è richiesto al fedele di credervi". Le apparizioni più note riconosciute dalla Chiesa cattolica sono Guadalupe in Messico, Lourdes in Francia, Rue du Bac a Parigi. A Roma nella Chiesa del Miracolo la Madonna è apparsa ad Alphonse Ratisbonne a Sant'Andrea delle Fratte, il Santuario del Divino Amore. L'ultima apparzione che la Chiesa cattolica ha approvato è quella della Madonna di Siracusa.

Cosa accade quando viene segnalata un'apparizione

Suor Daniela ci ha spiegato che mentre al Papa spetta pronunciarsi su dogmi e miracoli, alla diocesi territoriale va il compito di occuparsi ed esprimersi sulle segnalazioni di presunte apparizioni e ci elenca quali sono tutti i passaggi. "Il vescovo diocesano istituisce una Commissione di studio composta da vari esperti per un'indagine. I criteri li ha forniti la Congregazione della Dottrina della Fede nel 1978 e sono nel documento "Criteri per il Discernimento delle Apparizioni". Se da un'apparizione privata arriva un contenuto in contrasto con il Vangelo, per la diocesi non è vera. Si ascoltano veggenti e testimoni e fatte delle perizie psichiatriche, per accertarne la salute mentale e fisica. Vengono poi considerati i frutti di bene che un particolare fenomeno ha reso, se ad esempio ha portato conversioni, riconciliazioni di famiglie o miracoli". Gli esiti al termine delle indagini della Commissione diocesana possono essere due, a seconda se l'apparizione "consta di soprannaturalità" oppure se viene dichiarato che non è autentica. "In caso di parere positivo il vescovo l'approva insieme al culto e viene fissata in calendario una data per la festa annuale".

"Attenzione a truffatori, maghi e fattucchiere"

Suor Daniela ha inoltre ricordato che dietro a presunte apparizioni o fenomeni definiti come soprannaturali possono nascondersi anche truffatori, maghi e fattucchiere, che mirano a raggirare e a portare via denaro alle persone. Ha raccomandato ai fedeli di fare attenzione: "Seguite le indicazioni della Chiesa cattolica e pregate in Chiesa. Se proprio avete il desiderio di visitare i luoghi delle apparizioni, fatelo dove queste ultime sono state ufficialmente riconosciute, altrimenti potete sempre leggere le Sacre Scritture e recitare il rosario a casa".