Papa Francesco incontra i bambini, in 70mila a San Pietro: strade chiuse e modifiche alla viabilità Strade chiuse e deviazioni, modifiche alla viabilità in occasione del secondo giorno della Giornata Mondiale dei bambini con Papa Francesco. Oggi si attendono 70mila persone a Piazza San Pietro. Ecco tutte le info sul traffico in città.

A cura di Alessia Rabbai

Papa Francesco incontra i bambini allo Stadio Olimpico

Papa Francesco domenica 26 maggio in occasione della Giornata Mondiale dei bambini incontrerà nel secondo giorno migliaia di giovani. All'appuntamento in Piazza San Pietro presieduto dal Pontefice, sono attese oltre 70mila persone. Alle ore 12 è prevista come di consueto la preghiera dell'Angelus. Ieri Papa Francesco era allo Stadio Olimpico, per la prima giornata dedicata ai bambini. Il Papa recentemente ha dato un messaggio fortissimo ai giovani, indicandogli un esempio di vita, con la santificazione del beato Carlo Acutis, patrono di internet, morto a quindici anni per una leucemia fulminante. Sempre oggi in programma c'è l'apertura mensile domenicale e gratuita dei Musei Vaticani, un'inziativa alla quale partecipano migliaia di visitatori, tra romani e turisti italiani e internazionali.

In occasione dell'evento con Papa Francesco è in programma la chiusura di alcune strade, con deviazioni al traffico. Sono in arrivo centinaia di bus turistici, nelle aree di sosta autorizzate per i pullman dei partecipanti. Atac ha annunciato il potenziamento della linea metropolitana, per agevolare gli spostamenti in città, specialmente nel quadrante che interessa il centro storico. Oggi sono previste chiusure stradali e deviazioni al traffico anche per il Giro d'Italia 2024.

Strade chiuse a Roma oggi, domenica 26 maggio

In occasione della Giornata Mondiale dei bambini con Papa Francesco, per esigenze di ordine e sicurezza e per assicurare le necessarie misure di vigilanza Roma Mobilità ha annunciato che verranno posizionate transenne, con parziali chiusure su via di Porta Angelica, Borgo Angelico/via del Mascherino, via delle Grazie/via del Mascherino, via dei Corridori/largo del Colonnato, via Rusticucci altezza civico 12/angolo via dei Corridori, via della Conciliazione dal civico 36 a largo Cavalieri del Santo Sepolcro, Borgo Santo Spirito/via Pfeiffer, largo degli Alicorni, piazza del Sant'Uffizio, piazza Papa Pio XII.

Chiusa la preferenziale di via delle Milizie, traffico deviato

Oltre alle possibili e parziali chiusure stradali al transito dei veicoli privati, le modifiche e deviazioni riguardano anche i mezzi pubblici di superficie. La corsia preferenziale di via delle Milizie chiude tra le ore 7 e le 16, con la deviazione del percorso delle linee 19Nav, 70, 89, 180F, 301, 490, 590, 913 e 990. Per consocere i dettagli delle deviazioni Atac consigliamo di consultare il sito ufficiale di Atac. L'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico in città ha inoltre annunciato che il servizio della linea A della metropolitana è potenziato.