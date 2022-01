Papa Francesco incontra genitori di Antonella e Lorena, morte in incidente a Roma Le due sorelline sono morte a Roma in seguito a un terribile incidente stradale. Il papà e la mamma sono stati ricevuti dal Pontefice.

A cura di Enrico Tata

"Nella forza della preghiera, magari troverà una risposta di rassegnazione in questo momento di dolore…Parole sacrosante del Papa Jorge Bergoglio a noi genitori di Antonella e Lorena Flores Chevez". Con queste parole il papà delle sorelline morte a Roma in seguito a un terribile incidente stradale, ha annunciato di essere stato ricevuto, insieme alla moglie, dal Pontefice al termine dell'udienza generale del mercoledì.

La dinamica dell'incidente in cui hanno perso la vita le due ragazze, 23 e 19 anni, è ancora da chiarire. La loro automobile si è schiantata contro un albero in via Cilicia, zona Appio Latino, al termine di una serata trascorsa con amici. Secondo la tesi dei legali della famiglia, le due ragazze avrebbero investito un cinghiale e l'impatto con l'animale sarebbe stato per loro fatale. Sul posto, infatti, è stata trovata una chiazza di sangue, ma nessun altra traccia dell'animale. Non può essersi trattato, quindi, di un animale di piccola taglia, questa è la tesi degli avvocati, poiché sarebbe rimasto senza vita sull'asfalto.

"L'appello che può fare il papà di queste due ragazze che non ci sono più è rivolto a possibili testimoni, a qualcuno che in quell'orario abbia visto qualcosa di strano lungo via Cilicia, magari un litigio tra due macchine prima di arrivare al semaforo… Se qualcuno ha visto qualcosa di utile a questa indagine, per cercare di fare chiarezza, sarei molto lieto di ricevere una telefonata oppure si può mettere in contatto con la polizia", è l'appello che il papà ha fatto ad eventuali testimoni dai microfoni di Fanpage.it.