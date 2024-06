video suggerito

Paolo Abozzi "mago" tv a processo: manipolò e ridusse in schiavitù sessuale una donna Avrebbe manipolato, drogato e ridotto in schiavitù sessuale una donna, sposata e madre di 4 figli Paolo Abozzi, anche conosciuto come Magopaolo. È a processo per maltrattamenti e violenza sessuale aggravata dall'inferiorità psichica.

A cura di Alessia Rabbai

Paolo Abozzi detto Magopaolo

Dovrà rispondere di maltrattamenti e violenza sessuale aggravata dall’inferiorità psichica Paolo Abozzi, conosciuto come Magopaolo, "mago" tv e mental coach. Il cinquantottenne si trova ristretto agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, ed è finito a processo. L'accusa è di aver manipolato, drogato e ridotto in schiavitù sessuale una donna, sposata e madre di quattro figli, che avrebbe attirato a sé durante una vacanza in Sardegna. E nel farlo, secondo l'accusa, Magopaolo avrebbe esercitato sulla vittima violenza fisica e psicologica, provocandole danni gravi. Paolo Abozzi ha partecipato a diverse trasmissioni televisive Rai e Mediaset, è consciuto a Roma per le animazioni alle feste dei bambini e i corsi da mental coach.

Magopaolo ha adescato la vittima in vacanza allontanandola dalla famiglia

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine i fatti risalgono ad agosto del 2022 e sono avvenuti a Roma, al rientro da una vacanza in Sardegna durante la quale Abozzi e la vittima si sono conosciti. La donna era insieme alla sua famiglia, quando Abozzi l'avrebbe adescata, allontanadola dal marito e dai loro figli. Come riporta Il Corriere della Sera il marito in udienza davanti al giudice ha raccontato che "se n'è andata di casa da un giorno all'altro dopo 24 anni di matrimonio, dicendomi che voleva trasferirsi da lui". Lui però si è insospettito del suo strano comportamento, e ha voluto vederci chiaro, scoprendo dei segni sul corpo della donna: "Perdeva peso e capelli, aveva cistiti e dolori, il vetrino di un occhio lesionato, un ginocchio gonfio".

La vittima sottoposta a violenze fisiche e psicologiche

Magopaolo avrebbe anche convointo la donna, tra le altre cose, a sottoporre uno dei figli ad una sorta di "esorcismo", ma il ragazzo si è rifiutato. Una spirale di violenza, soprusi e abusi quella nella quale era finita la donna che a distanza di alcuni mesi, a maggio 2023, ha denunciato Abozzi. Arrestato, è finito ai domiciliari e poi a processo. Per il giudice delle indagini preliminari sarebbe stata sottoposta a "reiterati maltrattamenti", l'imputato l'avrebbe "sottoporre la una condotta manipolatoria, privandola del sonno, somministrandole psicofarmaci (xanax sciolto in tisane, ndr), costringendola a pratiche sessuali dolorose e mortificanti, adoperando violenza psicologica e fisica e sottoponendola ad uno stile di vita penoso e intollerabile al punto che la persona offesa manifestava intenti suicidi". Ora Abozzi dovrà rispondere delle accuse a proprio carico.