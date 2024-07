video suggerito

Panico al ristorante di Fiumicino, uomo lancia tavoli e distrugge tutto con coltello e chiave inglese Bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione, un uomo di 54 anni è stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Momenti di paura in un ristorante di Fiumicino, nella centralissima via di Torre Clementina. Intorno alle 21.50 di ieri, giovedì 4 luglio, i poliziotti del commissariato di Fiumicino e della sezione Volanti sono intervenuti per bloccare un uomo, un albanese di 54 anni. Quest'ultimo era in forte stato di agitazione: Armato di coltello e chiave inglese ha seminato il panico, secondo quanto ricostruito, all'interno del locale e poi si è messo a ribaltare e a lanciare i tavoli del ristorante.

Bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione, è stato arrestato con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Stando a quanto si apprende, l'uomo arrestato era già noto alle forze dell'ordine. Sconosciuto, per ora, il motivo che ha spinto il 54enne a danneggiare il ristorante e a seminare il panico tra i clienti del locale.