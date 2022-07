Palloncini bianchi ai funerali di Francesca, gli amici: “Il tuo sorriso sempre con noi” “Ciao Francesca, il tuo sorriso sarà sempre con noi” è il messaggio d’addio delle amiche e degli amici della 24enne morta sulla supestrada Cassino-Sora. Oggi i funerali con palloncini bianchi, striscioni e un lungo applauso.

A cura di Alessia Rabbai

Il funerale di Francesca Lafragola (Foto di Onoranze Funebri La Santa Restituta 2 SRL)

Palloncini bianchi e striscioni colorati, con foto e messaggi d'affetto per l'ultimo saluto a Francesca Lafragola, morta a ventiquattro anni sulla superstrada Cassino-Sora lo scorso martedì 26 luglio. Il funerale è stato celebrato stamattina nella chiesa di San Sebastiano a Sant'Elia Fiumerapido, centro di poche migliaia di abitanti della provincia di Frosinone. Amici, parenti e cittadini si sono stretti intorno alla famiglia di Kekka, nel ricordo e nella preghiera. A rompere il silenzio è stato un lungo applauso al passaggio della bara bianca, sormontata da un copricassa di rose dello stesso colore. La camera ardente è stata invece allestita nell'ospedale Santa Scolastica. In concomitanza con le esequie i negozianti hanno abbassato le serrande, in segno di lutto e vicinanza. Terminati i funerali la bara è stata portata via e verrà cremata.

I messaggi di cordoglio a Francesca Lafragola

Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra i quali quello del sindaco Roberto Angelosanto: "Una giovane vita improvvisamente spezzata a causa di un incidente stradale, incredulità, sgomento e rabbia sono i sentimenti che l'intera comunità santeliana sta provando in queste ore – scrive su Facebook il primo cittadino – Oggi Sant'Elia tutta, affranta e avvolta dal forte senso di impotenza, piange Francesca, una ragazza giovane, solare, educata, lavoratrice, che certamente aveva ancora tanti sogni da realizzare e gioie da condividere con le persone care. Purtroppo le parole non sono in grado di lenire un tale dolore, ma possono unirci nella condivisione dello stesso".

La Procura indaga per omicidio stradale

Nel frattempo sull'incidente in cui ha perso la vita Francesca Lafragola la Procura di Cassino ha aperto un'inchiesta e indaga per omicidio stradale. Gli inquirenti stanno acquisendo gli elementi necessari a far luce sulla dinamica del sinistro, per accertare eventuali responsabilità a carico di chi era alla guida. Un atto dovuto, a carico dell'automobillista alla guida della Fiat Grande Punto nera e del fidanzato di Francesca. Il ragazzo che conduceva motorino sul quale viaggiava la giovane come passeggera, è rimasto gravemente ferito e si trova ancora in ospedale, ricoverato con prognosi riservata. Francesca aveva studiato all'Istituto Alberghiero e lavorava al bar del campo sportivo di Cassino. Era molto conosciuta, lo scorso mercoledì sera la comunità per ricordarla ha organizzato una fiaccolata sulla musica del suo amato Gianluca Grignani.

