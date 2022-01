Padre e figlio investiti sono in prognosi riservata: si cercano testimoni dell’incidente a Mentana I famigliari del 42enne e di suo figlio hanno lanciato un appello diffuso sui social network alla ricerca di testimoni dell’incidente in via Amendola a Mentana.

A cura di Alessia Rabbai

Sono in prognosi riservata padre e figlio di tre anni rimasti vittime dell'incidente stradale che si è verificato due giorni fa a Mentana, Comune alle porte di Roma. Il sinistro risale alla serata di venerdì 7 gennaio ed è avvenuto in via Amendola. Nelle ore successive i famigliari hanno pubblicato un appello sui social network, per chiedere agli utenti di farsi avanti, se qualcuno fosse presente all'accaduto: "Cerco testimoni che abbiano assistito al grave incidente avvenuto il giorno 7 gennaio a su via Amendola, in direzione da Monterotondo verso Mentana. Sono stati investiti mio cognato e mio nipote da un'automobile – scrive Sara in un post condiviso su Facebook – Per favore, qualsiasi notizia ci sarebbe utile. In particolare mi dicono che al Bar Maya c'erano persone che hanno visto mio cognato e mio nipote essere investiti e volare in aria".

L'incidente in via Amendola a Mentana

Il grave incidente a seguito del quale sono rimasti gravemente feriti il quarantaduenne e suo figlio piccolo sarebbe avvenuto davanti ad alcune persone, i quali avrebbero assistito alla scena e che i famigliari stanno cercando. Ogni testimonianza che possa fornire dettagli alle forze dell'ordine è utile per ricostruire la dinamica esatta del sinistro ed accertare eventuali responsabilità a carico dell'automobilista alla guida della vettura, la cui posizione è al momento al vaglio. Da quanto si apprende, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, entrambi sarebbero stati travolti e sbalzati per diversi metri sull'asfalto. Il conducente del veicolo si è fermato a prestare i soccorsi e ha atteso l'arrivo del personale sanitario in ambulanza, che ha trasportato i due feriti in ospedale, dove al momento si trovano ricoverati in prognosi riservata.