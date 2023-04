Padre e figli intossicati in un incendio in casa: è il terzo rogo divampato in un giorno a Roma Padre e figli sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato nel loro appartamento al secondo piano di una palazzina in zona piazza Bologna a Roma. Si tratta del terzo rogo scoppiato in 12 ore in una palazzina a Roma.

Nel pomeriggio di ieri martedì 4 aprile padre e figli sono rimasti intossicati a causa di un incendio divampato nel loro appartamento al secondo piano di una palazzina. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e i sanitari che hanno spento il rogo e soccorso la famiglia coinvolta. Secondo i primi accertamenti l'incendio sarebbe divampato per cause accidentali: tra le ipotesi più probabili quella che le fiamme siano state scatenate da un corto circuito.

L'intervento dei vigili del fuoco

L'incendio nel pomeriggio di ieri è divampato in una palazzina di Roma in via Michele di Lando, zona piazza Bologna. La segnalazione ai vigili del fuoco è scattata verso le 17: poco dopo sul luogo dell'incendio sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco con altrettante autoscale, una autobotte e altri mezzi di soccorso. Tutti i residenti della palazzina sono stati evacuati per precauzione, mentre padre e figli presenti nell'appartamento da cui sono partite le fiamme sono stati soccorsi dai paramedici e medici del 118: sono stati intossicati dai fumi del rogo, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. I tecnici si sono subito messi al lavoro per capire le cause del rogo: sembra quasi certo che si sia trattato di un cortocircuito.

Altri due roghi scoppiati nella stessa giornata

L'incendio scoppiato nei pressi di piazza Bologna è il terzo in 12 ore che ha coinvolto una palazzina della Capitale. Nelle serata di ieri, poco dopo le 22, un altro rogo è scoppiato in viale della Venezia Giulia, zona Villa Gordiani-Prenestino: la fiamme sono divampate da un appartamento al piano terra. Il tempestivo intervento degli agenti di polizia ha permesso di salvare un 60enne, residente nell'appartamento, già a terra privo di sensi a causa del troppo fumo. L'uomo è stato trasportato in ospedale, non risulta in pericolo di vita.

E ancora: nella mattinata di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti per evacuare gli abitanti di una palazzina di via Pompeo Trogo, alla Balduina. Qui un incendio è divampato dal motore di un condizionatore d'aria che fortunatamente però si trovava su un balcone all'aperto. Nessuna persona è rimasta ferita.