Trovato pacco sospetto vicino a Palazzo Chigi, intervengono gli artificieri Pacco sospetto a pochi passi da Palazzo Chigi, intervengono gli artificieri: si è trattato di un falso allarme, confermata l’assenza di sostanze esplosive.

Un pacco sospetto è stato rinvenuto questo pomeriggio, giovedì 16 febbraio 2023, a pochi passi da Palazzo Chigi, in via dei Sabini, traversa di via del Corso su cui si affaccia la Galleria Alberto Sordi. Sul posto, per ispezionare il contenuto dell'oggetto, sono arrivati in breve tempo gli artificieri. Ad aver attirato i sospetti degli agenti presenti lungo la via, sembra essere stato lo zainetto di colore scuro appoggiato a terra, sui sampietrini, vicino alla ruota posteriore dell'automobile della polizia: è lì che gli artificieri hanno concentrato la loro attenzione, verificando le condizioni esterne dello zainetto, che quelle interne, controllandone il contenuto.

Dopo le verifiche effettuate dagli artificieri è arrivata la conferma: nessun pacco bomba. Nello zainetto è stata confermata l'assenza di sostanze esplosive e la strada è stata riaperta in breve tempo.

Il ritrovamento del pacco a pochi passi da Palazzo Chigi

Il pacco è stato trovato accanto alla sede del governo dove tra pochi minuti si terrà la conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, nella sala polifunzionale del palazzo sopra la Galleria Alberto Sordi. Proprio per questa ragione, nella palazzina che sovrasta via dei Sabini, si trovano ancora adesso numerosi giornalisti. Per entrare nella sede, però, anziché attraversare l'ingresso utilizzato di consueto, sono stati fatti entrare da uno diverso che non affaccia sulla strada chiusa, coinvolta nel presunto allarme bomba.

L'intervento degli artificieri è iniziato dopo che è stata disposta la chiusura della via e dopo che le automobili, parcheggiate o in sosta ai bordi della strada, sono state spostate.