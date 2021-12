Pacchi regalo sospetti con scritte contro il Governo a Grottaferrata: artificieri in azione Attimi di paura questa notte a Grottaferrata, dove sono stati trovati dei pacchi regalo sospetto con tanto di fiocco e biglietto, con frasi contro il Governo.

A cura di Natascia Grbic

Sono stati trovati questa notte in strada a Grottaferrata tre grossi pacchi regalo con sopra biglietti indirizzati al Governo. Sulle scatole, addobbate con tanto di fiocco, c'era scritto "Thank you Governo. Auguri a voi che pensate a noi. Anche noi vi ringraziamo". I pacchi regalo sono stati posizionati da ignoti in due strade diverse. Sul posto sono intervenuti i carabinieri con la squadra artificieri per controllare che all'interno non vi fossero esplosivi: al termine della verifica, effettuata con tutte le cautele del caso, i pacchi sono risultati vuoti. Si indaga ora su chi possa essere stato a mettere i pacchi in strada e per quale motivo. I carabinieri che indagano sul caso stanno lavorando per acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, in modo da identificare chi abbia compiuto questo gesto e per quale motivo.

Pacchi sospetti a Grottaferrata: l'allarme dato da un passante

I pacchi sono stati trovati questa notte a via Grottaferrata: i primi due si trovavano all’altezza del semaforo all’incrocio tra viale San Nilo e via Roma, il terzo è stato invece rinvenuto su via Anagnina. L'allarme è stato dato da un residente della zona, che verso l'una e trenta ha visto quei pacchi altamente sospetti lasciati in strada. Quando ha visto cosa c'era scritto sul biglietto, ha deciso di chiamare le forze dell'ordine. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un gesto dimostrativo, anche se lo scopo è – al momento – totalmente ignoto. I carabinieri hanno sequestrato i pacchi, che verranno analizzati nelle prossime ore in modo da verificare se chi li ha confezionati vi abbia lasciato sopra impronte digitali.