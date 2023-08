Ostia, stretta sui parcheggiatori abusivi: tre fermati sulla litoranea davanti ai “Cancelli” Complici anche l’alta stagione e la carenza di parcheggi, il lungomare di Ostia pullula di posteggiatori abusivi che chiedono qualche moneta ai bagnanti in cerca di parcheggio. Uno dei fermati è stato trovato con 1.200 euro in contanti.

A cura di Teresa Fallavollita

Con queste belle giornate di sole e caldo, a cavallo di Ferragosto, le spiagge laziali si riempiono di persone in cerca di refrigerio e relax, e Ostia è di certo una delle mete più gettonate. Ma per chi decide di arrivare sul litorale con i propri mezzi, si ripresenta la solita questione del parcheggio: lunghi giri in auto per trovare un posto libero dove poter lasciare la macchina sono una costante, così come la presenza di parcheggiatori abusivi. Proprio in questi giorni è in atto una stretta della polizia nelle aree da questi più battute: i crescenti controlli effettuati dagli agenti del X Gruppo Mare hanno portato al fermo e all'identificazione di tre uomini, autoproclamatisi posteggiatori.

Giro di vite sui posteggiatori abusivi: tre fermati

Negli scorsi giorni i poliziotti del X Gruppo Mare hanno rafforzato i controlli, a partire dalle zone più frequentate del litorale romano come quella dei "Cancelli" di Castelporziano. Proprio lì nei giorni scorsi gli agenti hanno colto in flagrante un parcheggiatore abusivo di 53 anni che ha tentato la fuga: bloccato, è stato denunciato per aver opposto resistenza. Altri due individui sono stati fermati all'altezza del quinto e del sesto cancello: il primo, un 38enne, è stato trovato in possesso delle chiavi di sei diverse vetture, affidategli da automobilisti che nel frattempo si trovavano in spiaggia a godersi la giornata di mare; il secondo, 50 anni, è stato sorpreso con 1.200 euro in contanti, frutto dell'illecita attività di posteggiatore.

Le minacce in Piazza della Stazione Vecchia

Risale a pochi giorni fa la denuncia da parte della polizia locale di un altro parcheggiatore abusivo, questa volta in pieno centro a Ostia. L'episodio è avvenuto in Piazza della Stazione Vecchia: il 60enne aveva infatti minacciato due giovani turiste, "colpevoli" di non averlo pagato dopo il "servizio". L'uomo è stato fermato dagli agenti che hanno assistito alla scena: in un primo momento ha provato a fuggire, salvo poi tentare di aggredire gli operatori che lo hanno bloccato.