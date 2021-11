Ostia Antica, spara alla moglie con il fucile e la uccide: arrestato un 79enne L’uomo è stato trovato sul divano, il corpo della moglie era riverso in terra. Per la donna non c’è stato nulla da fare, era già morta all’arrivo dei soccorsi. L’uomo è stato portato in commissariato per essere ascoltato su quanto accaduto: si tratta di un 79enne residente a Ostia Antica. A dare l’allarme sono stati i vicini.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia poco fa a Roma, nella zona di Ostia Antica. Una donna è stata uccisa dal marito con un colpo di fucile nella loro abitazione di via Minervini. L'uomo è stato portato in commissariato per essere ascoltato: sembra che le forze dell'ordine giunte sul posto lo abbiano trovato in stato confusionale, col fucile ancora in mano. Indagano la Polizia Scientifica, i poliziotti del Decimo Distretto Ostia e i colleghi delle Volanti.