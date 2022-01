Ostia: 200 persone in spiaggia per il tradizionale bagno di Capodanno Nella tarda mattinata di oggi, alle ore 11 del primo gennaio, sul lungomare Duilio di Ostia si è tenuto il consueto appuntamento per il bagno di Capodanno: oltre 200 le persone fra le onde.

A cura di Beatrice Tominic

Screenshoot da Facebook.

Nella giornata di oggi, sabato primo gennaio 2022, come ogni anno a Ostia, sul litorale della città di Roma e, in particolare, sul lungomare Duilio, si è tenuto il tradizionale bagno in mare di Capodanno: le persone che hanno preso parte all'iniziativa sono state due centinaia, complici anche il sole e l'abbassamento di temperature negli ultimi giorni nella capitale. Nella tarda mattinata di oggi, intorno alle ore 11, donne, uomini, ragazze e ragazzi si sono riuniti e, indossando costumi da bagno, cappellini natalizi, cuffie e mascherine per limitare il rischio contagi fino a poco prima del tuffo in mare, si sono lanciati tutti insieme fra le onde fra balli e chiacchiere. Una volta riemersi dall'acqua, dopo aver ricevuto il proprio attestato di partecipazione per il Bagno di Capodanno 2022, si è brindato al nuovo anno con panettoni e dolci.

È proprio nelle giornate che hanno anticipato il Capodanno che il bel tempo e il clima meno freddo hanno permesso a molti cittadini di Roma di riversarsi nelle località del litorale, come Ostia, ma anche Fregene e Fiumicino. L'appuntamento di quest'anno per il consueto bagno in mare con cui si apre il nuovo anno ha, quindi, trovato tantissime persone disposte a tuffarsi: sportivi, runners, nuotatori, ma anche cittadini e cittadine comuni. Oltre a loro, però, anche molti curiosi presenti in spiaggia per assistere ai tuffi.

Evento annullato: ma il bagno di Capodanno si fa ugualmente

Sono state, come abbiamo detto, oltre 200 le persone che hanno approfittato dell'alzamento della temperatura per poter compiere il tradizionale tuffo di Capodanno dopo essersi riunite spontaneamente. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, la pagina ufficiale dell'evento "Bagno di Capodanno a Roma" aveva fatto sapere che, a causa della mancanza delle ultime autorizzazioni, veniva annullato il consueto appuntamento del primo gennaio con un post sul profilo Facebook: "Evento annullato (non abbiamo ottenuto le ultime autorizzazioni)!! Non disperiamo mai perché sappiamo di avere un anno intero per organizzare al meglio il Bagno di Capodanno 2023!". La voglia di onorare la tradizione, però, ha avuto la meglio.