Ortidea 2022, orchidee in mostra dal 27 al 29 maggio all’Orto Botanico: orari e biglietti L’Orto Botanico di Roma è pronto ad ospitarvi con la meravigliosa mostra dedicata ad orchidee, tillandsie, bromelie e kokedama. L’esposizione è dal 27 al 29 maggio dalle 9 alle 18.30 e il biglietto costa 10 euro.

A cura di Alessia Rabbai

Orchidee in esposizione all’Orto Botanico

Le orchidee sono le protagoniste di tre giornate di esposizione all'Orto Botanico di Roma. Un irrinunciabile appuntamento di primavera da venerdì 27 a domenica 29 maggio, pensato per amanti della Botanica, collezionisti e appassionati, ma anche per tutti i cittadini che desiderano fare una passeggiata immersi tra la natura e le coloratissime piante. Protagoniste della mostra mercato saranno anche le tillandsie, le bromelie e i kokedama, ossia le famose piante giapponesi sospese, che crescono con le radici volanti e senza vaso.

Mostra delle orchidee: orari e biglietti

L'esposizione delle orchidee è in Largo Cristina di Svezia 23. È aperta dalle 9 alle 18.30 e il biglietto d'ingresso costa 10 euro. Il visitatore potrà immergersi in un inebriante trionfo di colori e profumi. L'esposizione è allestita all'interno del giardino di ben 12 ettari, che sorge alle pendici del Gianicolo, un tempo appartenente a Palazzo Corsini, residenza di Cristina di Svezia. L'iniziativa è organizzata da Sens Eventi,in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma ed è dedicata al ricco e vario patrimonio florovivaistico italiano.

La mostra mercato Ortidea

Ortidea: mostra mercato e laboratori all'Orto Botanico

In occasione dell'evento Ortidea all'Orto Botanico sono in programma mostre mercato, seminari, laboratori e attività sia per adulti che per bambini. A tenere gli incontri saranno le più prestigiose associazioni di settore, come Aio, Aoci e Alo e dagli operatori dell’Orto Botanico di Napoli e di Firenze. Tra i focus che verranno affrontati ci saranno quelli sulla coltivazione in casa, con i consigli per far crescere, fertilizzare e rinvasare correttamente le orchidee e su come recuperare le piante malandate.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 18 maggio: caldo e temperature fino a 27 gradi

Nella grande Serra Espositiva sarà allestita una mostra sulle orchidee rare e di grande bellezza, con i primi esemplari di una preziosa collezione. Le orchidee saranno inoltre protagoniste di una mostra fotografica. Sarà possibile partecipare ad una visita guidata all'interno dell'Orto Botanico, alle fontane storiche e ai corsi d’acqua provenienti dall’acquedotto Paolo e all’incantevole roseto al Vigneto Italia, con 150 tra i principali vitigni autoctoni d’Italia. Per i bambini sono in programma laboratori creativi.