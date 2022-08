Orrore a Roma: baby sitter ha violentato per anni due ragazzini che gli venivano affidati Audizioni protette e testimonianze hanno consentito ai carabinieri di raccogliere un gran numero di prove a carico dell’accusato, un uomo residente nella Capitale.

Due minorenni, un maschio e una femmina. Violentati più volte, per anni. Il responsabile sarebbe un uomo a cui i ragazzini venivano affidati spesso per brevi periodi. Stando a quanto fanno sapere le forze dell'ordine, è stato denunciato dal ragazzo. Appena ha compiuto 18 anni, quest'ultimo si è presentato alla caserma dei carabinieri di Casalbertone, Roma, e ha raccontato degli abusi commessi nei suoi confronti e nei confronti della bambina. Grazie alla sua testimonianza, sono cominciate le indagini dei militari con il coordinamento della procura di Roma.

Le indagini partite dalla denuncia del ragazzo: "Violentato più volte"

Audizioni protette e testimonianze hanno consentito ai carabinieri di raccogliere un gran numero di prove a carico dell'accusato, un uomo residente nella Capitale. Al termine delle indagini, il gip del tribunale di Roma ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare. Si tratta ancora di indagini preliminari, ma è probabile che la procura chiederà il rinvio a giudizio per il presunto colpevole. Non sono chiari i suoi rapporti con il ragazzo e la ragazza, ma date le circostanze dovrebbe trattarsi di un baby sitter a cui i due bambini (minorenni all'epoca dei fatti) venivano affidati per brevi periodi. Non è chiaro neanche quando i presunti reati sarebbero stati commessi.