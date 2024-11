Orlandi, il musicista Alberto Laurenti citato nel diario di Emanuela: “C’era una simpatia innocente”

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Ricevuto dalla commissione bicamerale d'inchiesta sulla scomparsa di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi il musicista Alberto Laurenti, che frequentava la stessa scuola di musica di quest'ultima negli stessi anni. "Stavano indagando sull'Avon e su Alberto", aveva dichiarato una compagna di canto corale della quindicenne scomparsa il 22 giugno del 1983. Così la commissione parlamentare ha deciso di convocare anche lui che ha ribadito: "Fra noi soltanto un'innocente simpatia".

La scuola e il rapporto con Emanuela Orlandi

"Ho un bel ricordo, suor Dolores dirigeva con una gradevole serietà scolastica – ha spiegato davanti ai membri della commissione – Con Emanuela non eravamo amici, non avevo neppure il suo numero di telefono. C'era soltanto un'innocente simpatia, niente di più. Era una ragazza bella, acqua e sapone, timida. Ma è stato tutto ingigantito", ha sottolineato.

In una delle numerose telefonate arrivate alla famiglia Orlandi dall'Americano, però, è stato fatto il suo nome: secondo quanto rivelato dal musicista, il suo nome era annotato sul diario di Emanuela. Questo potrebbe confermare che l'Americano ha avuto accesso agli oggetti di Emanuela Orlandi. "Ma non sono mai stato contattato dalla famiglia Orlandi – ha spiegato – Non conosco neanche suo fratello, gli ho soltanto inviato una mia traccia per interposta persona".

L'interrogatorio ad Alberto Laurenti più di 40 anni fa

Quando Emanuela Orlandi è scomparsa, Alberto Laurenti, che si trovava ad Orvieto per il servizio militare, aveva raggiunto l'ospedale Celio per sottoporsi ad un intervento dermatologico. Ricevuto in commissione d'inchiesta, ha ricordato di essere stato interrogato dalla squadra mobile a pochi mesi dalla scomparsa: "L'agente che mi ha interrogato urlava molto, avvertivo molta tensione nella stanza – ha ricordato – Forse erano arrabbiati e agitati per non aver ancora avuto alcuna informazione in due mesi".

Quando è scomparsa, Emanuela era appena uscita dalla lezione a scuola di musica, la Ludovico da Victoria con sede in Sant'Apollinare, la stessa frequentata da Alberto Laurenti. "Non la ricordo all'uscita di scuola, le andava a prendere l'autobus per il Vaticano, ma a quell'ora tutti correvano via – ha dichiarato, prima di aggiungere – Secondo me è successo qualcosa di gravissimo, ma ci sono ancora tanti interrogativi".