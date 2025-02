video suggerito

Organi in volo dalla Germania a Fiumicino: il trapianto di midollo osseo salva un uomo a Tor Vergata Missione salvavita dalla Germania a Roma dove un paziente in attesa di un trapianto di midollo osseo è stato sottoposto all’intervento. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una vera e propria missione salvavita quella organizzata dall'Aeroporto di Roma Fiumicino per trasportare al policlinico Tor Vergata la "scatolina della vita", contenente del midollo osseo proveniente dalla Germania. Per scortare gli organi da Fiumicino al policlinico di Tor Vergata è stato richiesto l'intervento degli agenti della polizia di Stato che hanno assicurato il viaggio fino all'ospedale della zona est della capitale.

L'intervento della polizia di Stato per trasportare gli organi

I fatti risalgono allo scorso giovedì mattina, 30 gennaio 2025, quando alcuni agenti del commissariato Colombo, impegnati nell’ordinaria attività di controllo del territorio, sono stati chiamati per un intervento all'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Secondo quanto stabilito dalla sala operativa avrebbero dovuto fare da scorta nel viaggio per trasportare al policlinico di Tor Vergata degli organi in arrivo dalla Germania. E così è stato.

L'arrivo all'Aeroporto degli organi nella valigetta tenuta nella mano destra. Davanti, a scortare l'uomo che trasporta il midollo osseo, due poliziotti.

Il trapianto di midollo osseo al policlinico di Tor Vergata

Gli agenti sono arrivati al terminal e hanno immediatamente preso contatti con un volontario del Nucleo Operativo Protezione Civile che era appena atterrato da Monaco. Con sé aveva la borsa refrigerata con all'interno midollo osseo. Gli agenti lo hanno raggiunto e lo hanno scortato a bordo della Volante fino a raggiungere il Policlinico Tor Vergata. Lo hanno scortato per l'intero viaggio, trasporto urgente degli organi.

Leggi anche Un murales per Marco Vannini: il ricordo nella sua scuola a Cerveteri

Una volta arrivati nel policlinico, i medici hanno salvato la vita ad un uomo, un paziente che era in attesa di ricevere il trapianto di midollo. Non appena arrivati lo hanno trasportato nel Centro Trapianti, raggiunto in pochi minuti: ad attenderli c'era l'equipe medica alla quale è stata consegnata la scatolina della vita proveniente da Monaco. Un sentito ringraziamento da parte dei medici che sono riusciti a ricevere il prezioso midollo osseo addirittura in anticipo rispetto ai tempi previsti.