Operatore Ama aggredito da un uomo in strada: pugni e schiaffi mentre è alla guida del mezzo Un operatore dell'Ama è stato aggredito questo pomeriggio a Roma, nel quartiere della Balduina. Un uomo lo ha preso a pugni mentre si trovava alla guida del mezzo.

A cura di Natascia Grbic

Un operatore Ama è stato picchiato oggi da un uomo in via dei Giornalisti a Roma, nel quartiere della Balduina. L'episodio, riportato dal quotidiano ‘La Capitale' che ha anche pubblicato il video dell'aggressione, è avvenuto sotto gli occhi di numerose persone. Un altro operatore Ama e un passante hanno cercato di placare l'uomo, che fuori di sé continuava a prendere a pugni il dipendente della municipalizzata, seduto al posto di guida di un mezzo ecologico. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, l'aggressore – che indossava una tuta della As Roma – era infuriato per l'esonero di Daniele De Rossi da allenatore della squadra. Per cause ancora da chiarire, tra la vittima e l'uomo sarebbe nato un alterco, sfociato poi nella violenta aggressione ripresa dai residenti.

Sul caso sono intervenuti il presidente di Ama Bruno Manzi e il Direttore Generale Alessandro Filippi. "Esprimiamo al nostro operatore la massima solidarietà a nome di tutta la comunità aziendale. Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza inaccettabile ai danni delle nostre operatrici e operatori che ogni giorno sono al servizio della città e della comunità intera per garantire il decoro e la pulizia della città”.

Non è la prima volta che un operatore Ama viene aggredito. Alla fine di giugno un dipendente della municipalizzata è stato aggredito a calci a pugni da un gruppo di ragazzi, che poi sono scappati subito dopo. L'uomo aveva appena staccato dal turno di lavoro e stava andando verso la fermata metro di San Giovanni per tornare a casa quando è stato circondato dal gruppo che lo ha aggredito con violenza.