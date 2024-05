video suggerito

Operato al cuore, muore a casa a 5 giorni dalle dimissioni: aperta inchiesta per omicidio colposo Omicidio colposo è l'ipotesi di reato sulla quale lavorano gli investigatori rispetto alla morte di un paziente 67enne. Sottoposto ad un'operazione chirurgica al cuore, è deceduto a 5 giorni dalle dimissioni.

A cura di Alessia Rabbai

Il pubblico ministero della Procura della Repubblica di Latina ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di un paziente, operato al cuore e deceduto cinque giorni dopo essere stato dimesso dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. I famigliari hanno sporto denuncia, assistiti dall'avvocato di parte civile, sospettando che il proprio caro sia rimasto vittima di un caso di malasanità. Non ci sono attualmente, lo chiariamo, nomi iscritti nel registro degli indagati e le indagini sono nella fase preliminare.

Indagini in corso, acquisite le cartelle cliniche

Le forze dell'ordine su disposizione del pubblico ministero hanno acquisito le cartelle cliniche, le indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Da capire cosa sia successo, se l'operato dei medici sia stato corretto e dunque si sia trattato di una fatalità, oppure se ci siano state neglienze, e se la morte del paziente si sarebbe potuta evitare agendo diversamente. Sulla salma del paziente, che si trova in obitorio a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, verrà svolta l'autopsia. I risultati degli esami autoptici sono fondamentali per far luce sulle cause che hanno provocato il decesso.

Il paziente operato al cuore e dimesso

Come riporta La Repubblica il paziente si è sottoposto ad'operazione chirurgica al cuore all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Un intervento, che ha visto l'applicazione di alcuni stent, perché aveva avuto un malore. A cinque giorni dall'intervento è stato dimesso dal reparto di Cardiologia e si è sentito male. Un altro malore, che stavolta purtroppo gli è risultato fatale. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento il personale sanitario ha provato a rianimarlo, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, ma non è purtroppo servito a salvargli la vita.